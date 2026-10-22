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颱風薔琵逼近全台防豪雨強風 釀1死42傷20縣市停班課

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
中度颱風薔琵持續朝台灣東方海面接近，七級風暴風圈已籠罩全台，預計23日至24日影響最劇。圖／國家災害防救科技中心提供
中度颱風薔琵持續朝台灣東方海面接近，七級風暴風圈已籠罩全台，預計23日至24日影響最劇。圖／國家災害防救科技中心提供

中度颱風薔琵持續朝台灣東方海面接近，七級風暴風圈已籠罩全台，預計23日至24日影響最劇。北部、東北部及中北部山區需嚴防豪雨，北部與東北部山區總雨量恐達600至900毫米。沿海及空曠地區受強陣風與長浪威脅，東南部海域已出現13.8公尺巨浪，沿海低窪地區應防範海水倒灌與積淹水。

中央災害應變中心統計，全台目前已造成1死42傷。屏東縣琉球鄉美人洞沙灘22日上午發生林姓男子遭浪捲走意外，經搜救送醫後仍宣告不治；42名傷者中，除苗栗縣2名越南籍民眾外，其餘皆為本國籍。

因應颱風威脅，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等20縣市，以及台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉，明日均停止上班上課。

內政部表示，截至22日晚間7時，新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及南投縣已預防性疏散撤離1,165人，包含花蓮縣萬里溪堰塞湖周邊113人。衛福部指出，新北市、宜蘭縣、桃園市及花蓮縣等4縣市已開設7處收容處所，共安置71名民眾。

中央災害應變中心呼籲，颱風影響期間民眾應減少外出，切勿前往海邊觀浪，並留意易致災山區坡地與低窪地區防災準備。

中度颱風薔琵持續朝台灣東方海面接近，七級風暴風圈已籠罩全台，預計23日至24日影響最劇。圖／國家災害防救科技中心提供
中度颱風薔琵持續朝台灣東方海面接近，七級風暴風圈已籠罩全台，預計23日至24日影響最劇。圖／國家災害防救科技中心提供

薔琵颱風 停班

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