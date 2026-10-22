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颱風薔琵挾強風豪雨來犯！粉專統計4秋颱揭「關鍵變數」：雨區及農損倍增
薔琵颱風步步進逼，全台23日總計20縣市2地區放颱風假，僅有金門全縣正常上班上課。氣象粉專「觀氣象看天氣」統整資料，列出4個歷史上與薔琵路徑相似的秋颱，直言「是否與地形產生交互作用，有偏進台灣的情況」將是關鍵變數，若颱風中心登陸台灣，恐造成雨區及農損倍增。
「觀氣象看天氣」根據「北上距離由遠到近」統計，列出1994年席斯、2019年米塔、2007年柯羅莎及2008年薔蜜總共4個颱風，雨量則明顯呈現由少到多的趨勢。
其中柯羅莎與薔蜜，因與地形交互作用導致路徑稍微偏折，中心直接擦過或登陸台灣，雨量則明顯往南擴增。粉專指出，「是否與地形產生交互作用，有偏進台灣的情況發生」，將直接影響地形效應，若地形效應發生則關係到颱風登陸與否，若颱風中心登陸台灣，雨區與農損將倍增。
文末，粉專強調上述4個颱風的移速、環流強度都不同，分析只能當作參考。不過，根據目前資料預估，薔琵的降雨型態可能介於米塔與柯羅莎之間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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