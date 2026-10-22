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氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

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氣象署強風告警新制首發！ 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
東北季風及颱風外圍環流影響下，晚間氣象署對多縣市發布強風告警。圖／氣象署提供
東北季風及颱風外圍環流影響下，晚間氣象署對多縣市發布強風告警。圖／氣象署提供

薔琵颱風步步進逼，氣象署晚間針對5縣市發布強風告警。這是「強風告警」針對秋颱修改警報規則後的首度作動，中南部及離島19鄉鎮區民眾都有收到國家級警報，代表可能刮起平均風12級、陣風14級強風，民眾必須特別留意。

中颱薔琵持續減弱，但七級暴風半徑仍維持320公里的超廣闊水準、十級暴風半徑則略為縮小。得等到颱風抵達東方海面北上後，整體強度才會較明顯減弱。

氣象署於晚間接連對蘭嶼；綠島；苗栗苑裡；台中大甲、清水、沙鹿、梧棲、外埔、大安、大肚、龍井；彰化鹿港、和美、線西、伸港、福興、芳苑、大城；雲林麥寮發布強風告警。示警這些地區可能刮起平均風12級、陣風14級，鐵皮屋頂恐都無法抵擋，被吹起在天上飛。

中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，氣象署今年修正國家級警報「強風告警」發布規則，以往僅針對靠近颱風中心陸地平均風達12級、陣風14級發布，但考量東北季風作用下，非靠近颱風中心處也可能出現大範圍強風，因此將「東北季風與颱風外圍環流共同影響」也納入考量範圍。薔琵颱風是修改規則後首度敲響強風告警。

伍婉華指出，由於薔琵與東北季風共同作用，全台都將感受到明顯強風。目前蘭嶼已測出最大陣風15級、澎湖東吉島13級，彭佳嶼也有10級強陣風。

伍婉華提醒，目前仍持續關注颱風接近陸地時，可能會出現的速度減緩及不規則擺盪。若真的出現減速及搖擺，影響時間恐再拉長。

薔琵颱風 氣象署

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