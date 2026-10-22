北部颱風假湧搭車人潮！宜蘭線客運加開班次 今明可提供2.73萬座位

薔琵颱風盡管減弱為中度颱風，但七級風平均暴風半徑仍有320公里，中央氣象署預估明天暴風圈將籠罩全台，北北基桃縣市政府也宣布明天停班停課。交通部公路局表示，因應北部停班課，國道客運緊急調整台北-宜蘭疏運服務，今晚8時起加開243班次，預計可再提供7300個座位，明天預計開行640班、提供2萬個座位。

因應北部縣市宣布明（23日）停班停課，預估今（22日）晚將出現搭車人潮，公路局表示，已協調「台北-宜蘭」國道客運業者提前啟動疏運措施，自今晚8時起機動加開243班次，台北往宜蘭方向預計可再提供約7300個座位數。

針對明日台北往宜蘭方向的國道客運，公路局指出，客運業者預計開行約640班，約可提供2萬個座位數，但因應颱風可能帶來的影響，將視狀況機動調整班次，在安全無虞下提供疏運服務。

有關公路客運最新營運動態（含停駛與復駛訊息）可至「公路汽車客運動態資訊管理系統」（https://www.taiwanbus.tw）查詢。

公路局說，若中央氣象署發布陸上颱風警報，公路客運路線行經「平均風力達7級或陣風達10級以上」區域，或已達縣市政府停班停課標準時，業者得採取減班或停駛措施，以維護行車安全；凡受颱風影響的班次路線，均提供免費退換票服務，敬請民眾多加留意相關班次資訊。