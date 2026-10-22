薔琵颱風撲台…北市明停收垃圾 聯醫、萬芳醫院門診全停

薔琵颱風來襲，台北市明天停班停課，環保局為顧及市民及清潔隊員人身安全，將暫停垃圾收運含廚餘及回收物，30處限時收受點也暫停開放。另，台北市立聯合醫院、萬芳醫院的門診暫停，但有颱風特別門診。

北市聯醫表示，部分院區僅開立颱風特別門診；各附設院外門診全天停診；原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業；各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

萬芳醫院則有颱風領藥特別門診，內、外科上午及下午各開設一診，僅接受現場掛號，不提供網路掛號；夜間門診暫停。急診、門診手術、住院手術、住院、洗腎及接生服務維持正常運作；慢箋領藥服務時間為上午8時至下午5時；全日一般門診、健檢、檢驗、檢查及復健服務暫停。