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薔琵颱風恐放2天颱風假？ 北市強風影響從明天上午到後天中午

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安晚間在災害應變中心主持北市薔琵颱風第1次工作會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安晚間在災害應變中心主持北市薔琵颱風第1次工作會報。記者楊正海／攝影

北市長蔣萬安晚間在災害應變中心主持北市薔琵颱風第1次工作會報，根據氣象團隊分析，依照目前路徑的預估，颱風主要影響在明天的上午到後天的中午，強風可能影響的時間長，且平地陣風可達8到11級。

據氣象團隊分析，從雷達已經可以看到薔琵颱風西側的雨帶、螺旋雨帶跟眼牆的構造呢，還滿扎實，範圍算大，照這主要結構，在今天的午後，會接觸到台北市，屆時風雨會開始逐漸增大，依照路徑來看，台北市明天早上8時會逐漸進入暴風圈。

氣象團隊分析，在明天晚間到後天清晨，屆時颱風眼離台北市最接近時段，會為台北市帶來強風跟豪雨，但是颱風的路徑上，有一些變化，據氣象署指出，薔琵北上的過程中，移動的比較緩慢，所以有可能受到地形的影響，在明晚開始，在宜蘭花蓮外海有打轉，甚至不排除有登陸的可能。

氣象團隊指出，如果照目前氣象署預估路徑，北市脫離暴風圈的時間點，大約是在後天的傍晚，所以整個颱風依照目前路徑的預估，主要影響在明天的上午到這個後天的傍晚。

至於定量降雨預估，氣象團隊指出，今天晚上開始，降雨逐漸增大，這24小時中，陽明山區的雨量有可能達到大豪雨等級，北市平地的文山、南港區，可能達到豪雨等級，市區的部分則是達到大雨等級。

氣象團隊表示，薔琵颱風雖然正中心是稍微減弱為中颱上限，但是七風暴風圈部分增大為320公里，而且十級風暴風半徑可能會靠近台北市，對台北市的風力影響，強風可能影響時間滿長。平地陣風可達8到11級，主要影響時間點主要是在明天晚上到後天的中午。

降雨部分也是出現在明天上午到後天的上午最大，降雨區最大是在士林、北投、文山跟南港區。氣象團隊說，若颱風有打轉滯留，萬一登陸，推算在23日晚間到24日清晨，颱風中心如果登陸宜蘭，平地陣風可能上升至12級，雨量各區可能增加100毫米。

薔琵颱風路徑的預估。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風路徑的預估。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風 北市

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