本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

光復連假疏運碰上薔琵颱風攪局，高鐵提早示警明天對號座列車幾乎客滿，原本還期盼雙鐵聯防能再度發揮效果，沒想到晚間台鐵宣布，因應颱風來襲，明天全線對號列車全面停駛、非對號列車除宜蘭線、北迴線及海線停駛外，其餘視風雨情形機動行駛。

光復疏運首日遇上薔琵颱風步步進逼，台鐵宣布，明天對號列車全數停駛、飛對號列車除宜蘭線、北迴線及海線停駛外，其餘視風雨情形機動行駛。

台鐵指出，西部幹線非對號列車，經海線列車全區間停駛、成追線列車停駛；東部幹線非對號列車宜蘭線、北迴線停駛，往返花東列車視風雨情形機動行駛；南迴線非對號列車視風雨情形機動行駛。

支線部分，六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。但平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。海風、山嵐、藍皮、鳴日及環島之星等觀光列車及科普列車全日停駛。

不過明天原訂為光復連假疏運首日，高鐵公司下午已經搶先示警，對號座車票幾乎已完售。高鐵公司宣布，明天全線正常營運，且依時刻表發車。然而，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留充裕轉乘接駁彈性時間。

台灣高鐵表示，今天晚上共加開5班次南下全車自由座列車，全力疏運旅客，分別於18:25、19:25、20:36、21:20、22:50自台北站發車。