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「薔琵」颱風來襲！北北基桃宣布明停班停課 各大醫院開診情形一次看

聯合報／ 記者陳雨鑫林琮恩廖靜清翁唯真／台北即時報導
「薔琵」颱風來襲，北北基桃宣布明天停班停課，位在台北市、新北市等醫院紛紛宣布明天開診情形。圖／擷取自中央氣象署
「薔琵」颱風來襲，北北基桃宣布明天停班停課，位在台北市、新北市等醫院紛紛宣布明天開診情形。圖／擷取自中央氣象署

「薔琵」颱風來襲，北北基桃宣布明天停班停課。位在台北市、新北市等縣市醫院紛紛宣布明天開診情形。本報特別整理各醫院開診情形，提供民眾明天就醫參考依據。

台大醫院（包括總院、兒童醫院）：門診開設颱風門診（開診診次請至本院網站查詢），急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查照常服務外，其餘停止服務。

台北榮總：一般門診停診，並開設颱風特別門診、各項檢(查)驗、健檢暫停、住院及急診服務照常運作。北榮呼籲民眾，非必要請勿外出，注意自身安全。

三總：

一、內湖院區：上午診：一般內科、一般外科，下午診：一般內科、一般外科

二、汀洲院區：休診。

三、台北門診中心：休診。

如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。

馬偕醫院：馬偕醫院、馬偕兒童醫院、淡水馬偕醫院開設部分颱風門診，夜診暫停，住院及急診正常，其餘檢查與各項說明，請查詢官網。

台北長庚：門診、檢查(驗)皆暫停服務，透析服務照常。

北醫附醫：開設颱風特別門診；急診、住院照常服務。

國泰醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。洗腎、急診及住院之必要服務照常。上午另開設颱風特別門診，包括內科、外科、婦兒科、心臟科，詳情請洽官網。

新光醫院：門診停診、急診及住院照常服務。

振興醫院：門診休診，開設內、外、心臟科上下午各一診，急診照常服務。

和信醫院：全日門診及檢查暫停服務，手術、住院及急診照常服務。

台安醫院：停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢。(02) 2771－8151。

林口長庚：門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。

台北慈濟：上午開設颱風特別門診，其餘門診及相關服務均暫停。住院、血液透析與急診正常服務。

亞東醫院：上下午診實施颱風特別門診；夜間門診暫停；正常服務：急診、住院、抽血及血液透析；暫停服務：一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車。

雙和醫院：全日改為颱風特別門診，包含上午及下午開設內、外、兒科各一診，夜間門診暫停。

汐止國泰醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。另上午開設颱風特別門診(內科、小兒科)，詳情請洽官網。

耕莘醫院：新店耕莘、永和耕莘及安康耕莘」三院，上午及下午均開設颱風特別門診，夜間門診全面取消。

土城醫院：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

基隆長庚：門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。

桃園長庚：門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。

大里仁愛：除特別門診外，其他門診服務(含門診手術)均暫停，急診及住院服務仍照常。

雲林長庚：門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，另加開上午診一診一般內科門診服務。

嘉義長庚：除特別門診外，其他門診服務(含門診手術)均暫停，急診及住院服務仍照常。

高雄長庚：門診(含門診手術)和檢查暫停服務，設特別門診，住院、急診及透析服務照常。

鳳山長庚：門診和檢查暫停服務，設特別門診，手術、住院、急診及透析服務照常。

大同醫院：門診(含門診手術)和檢查暫停服務，設特別門診，住院、急診及透析服務照常。

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