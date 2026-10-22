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台東不放颱風假有底氣？饒慶鈴霸氣秒回 網狂刷留言：咕嚕咕嚕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東本島明天維持正常上班上課，縣長饒慶鈴在臉書影片中被問到是否放颱風假，直接回答「沒有」，還笑問「你們在想什麼？又要咕嚕咕嚕了！」再度引發網友關注。圖／擷取自饒慶鈴臉書
台東本島明天維持正常上班上課，縣長饒慶鈴在臉書影片中被問到是否放颱風假，直接回答「沒有」，還笑問「你們在想什麼？又要咕嚕咕嚕了！」再度引發網友關注。圖／擷取自饒慶鈴臉書

受颱風薔琵影響，各縣市陸續宣布明天停班停課，全台本島只剩海景第一排的台東縣正常上班課，不過，早在中午前，縣長饒慶鈴就在個人臉書貼上影片。影片中藏鏡人提問「縣長，明天有機會放假嗎？」正在低頭滑手機的饒慶鈴連頭都沒抬，直接秒回答「沒有」；藏鏡人不死心再次確認，饒慶鈴這才抬起頭霸氣回應「沒有啊！你們在想什麼？又要咕嚕咕嚕了！」

饒慶鈴這段影片也讓「咕嚕咕嚕」再度成為話題。不過，台東縣是全台唯二沒放颱風假的案例並非沒有，早在今年7月11日颱風巴威逼近台灣時，全台僅台東、金門宣布正常上班上課，尤其台東縣政府公告一出，饒慶鈴的臉書粉專隨即湧入大批網友留言，紛紛刷起「咕嚕咕嚕」，希望縣府能重新評估、變更停班停課決定，引發熱烈討論。

值得注意的是，此次停班停課並非全縣一致。受到颱風外圍環流及海象影響較大的蘭嶼、綠島，因交通及安全風險較高，已宣布停班停課，顯示縣府仍依各地實際情況分區應變，而非採取單一標準。事實上，縣府宣布正常上班上課，是依據中央氣象署及縣政府專業團隊提供的風雨資料，所做出來的專業判斷。

薔琵颱風 台東 饒慶鈴 停班停課

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