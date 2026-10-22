風力達停班課標準 張善政：桃園明天停班停課

中颱薔琵即將侵襲台灣，桃園市長張善政今天晚上出席薔琵颱風災害應變中心整備會議時表示，明天禮拜五，桃園市全市停班停課。明天風雨狀況，風力全市都達標到停班停課標準，雨量部分達標，但是因為風力已經全市都達標，所以決定明天全市停班停課。

桃園市政府宣布，薔琵颱風來襲，依據最新天氣預報資料，明（10/23）日達到停止上班上課標準，市府於20時宣布，明天停止上班上課，市府也將持續注意颱風最新動態。

市府提醒，根據氣象預報，山區降雨量可達局部豪雨至大豪雨等級，不排除局部單點達超大豪雨。平地、沿海降雨量在大雨至豪雨等級；沿海有9-12級陣風，台地與山區也有7-11級陣風機會，呼籲市民朋友做好防颱準備。颱風期間外出務必注意安全，並避免前往山區及沿海地區。