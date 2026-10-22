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薔琵颱風逼近 蔣萬安視察捷運工區防颱防汛整備、籲市民做好防颱準備

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安視察捷運工區防颱防汛整備。台北市政府／提供
台北市長蔣萬安視察捷運工區防颱防汛整備。台北市政府／提供

面對薔琵（CHAMPI）颱風持續逼近，台北市長蔣萬安22日在視察雨水下水道清疏作業後，隨即前往捷運工區，實地檢查防颱防汛整備情形，要求全面落實各項防颱應變措施，確保市民生命財產安全。

簡報過程中，捷運局二工處游百崧副處長表示，工區已全面啟動防汛計畫與相關作為，包含工區外排水溝清理、防溢座及紐澤西配重設置，並備妥各項防汛器材、沙包與抽水機等應變設備。

蔣萬安聽取簡報後，巡視捷運工區的防颱措施與防汛物資整備狀況。現場他特別詢問工區是否存有懸掛物件，工區負責人員表示，自本周一起已陸續展開防颱整備，目前工區內已無任何懸掛物，確保風雨來襲時的安全。

他表示，在先前召開的防颱整備會議中，已要求市府各局處全面戒備，並提醒商家與民眾，針對颱風可能帶來的強風，務必加強固定廣告招牌、懸掛物及各類易掉落物品。市府團隊也會持續巡查各項防颱整備工作，該檢查的要檢查、該落實的要落實，務必讓各項防颱準備全面到位。

蔣萬安強調，薔琵颱風帶來的風雨不容小覷，呼籲市民切勿輕忽，務必提高警覺、配合各項防颱措施，共同維護台北市安全。

薔琵颱風 蔣萬安 捷運

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