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苗縣宣布23日停止上班、上課 選舉候選人號次抽籤作業延至27日

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
薔琵颱風即將侵台，苗栗縣政府今天晚間宣布，明（23）日周五停止上班、停止上課。記者吳傑沐／攝影
薔琵颱風即將侵台，苗栗縣政府今天晚間宣布，明（23）日周五停止上班、停止上課。記者吳傑沐／攝影

薔琵颱風即將侵台，苗栗縣政府今天晚間宣布，明（23）日周五停止上班、停止上課。原定舉辦地方公職人員選舉候選人號次的抽籤作業，為維護候選人及支持民眾之安全，也順延至27日周二辦理。

縣府表示，根據中央氣象署中度颱風薔琵海上陸上颱風警報，全縣已達停班停課標準，基於民眾安全考量，宣布明（23）日停止上班、停止上課，請民眾非必要請勿外出。

另依中央選舉委員會及苗栗縣選舉委員會規劃，115年地方公職人員選舉候選人號次抽籤作業，原定統一於23日進行，因薔琵颱風逼近，為維護候選人及支持民眾之安全，縣長及縣議員候選人號次抽籤作業，將順延至10月27日上午九點，於苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理。

鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長選舉候選人號次抽籤，則由各鄉鎮市公所（選務作業中心）於其指定地點辦理。

薔琵颱風 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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