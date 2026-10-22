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薔琵颱風來襲新北明停班停課 捷運班距調整
薔琵颱風逼近，新北市府宣布明天停班停課。新北捷運公司表示，因應颱風可能帶來的強風豪雨，淡海、安坑輕軌、環狀線及三鶯線明日將調整班距，淡海、安坑輕軌每30分鐘一班；淡海輕軌V01紅樹林站至V09濱海沙崙站重疊路段，班距為15分鐘一班；環狀線、三鶯線每15分鐘一班，並將視風勢採取列車降速或暫停營運措施，提醒民眾出門前留意最新營運資訊。
新北捷運公司指出，因應颱風期間強風可能影響行車安全，各路線也訂有風速應變措施。淡海、安坑輕軌如遇瞬間風力達8級，列車將降速至每小時30公里；若10分鐘平均風力達6級，或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。
環狀線及三鶯線則在瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至每小時30公里，並於首次進站後停車觀察風勢2分鐘。若風勢未減弱，將安排列車行駛至端點站，待旅客下車後暫停營運。
新北捷運公司表示，颱風期間將依風速監測數據及現場天候狀況，機動調整營運措施，確保旅客安全。提醒民眾非必要盡量避免外出，如有搭乘需求，應預留交通時間，並留意新北捷運公司官方網站、臉書粉絲專頁及車站旅客資訊顯示系統公告，掌握最新營運異動。
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