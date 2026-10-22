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高雄為何明停班課？陳其邁曝原因 陣風將達11級「影響大於雨量」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今晚指，明天高市陣風將達11級，「影響大於雨量」，因此宣布明天全市停班課。記者石秀華／翻攝
高雄市長陳其邁今晚指，明天高市陣風將達11級，「影響大於雨量」，因此宣布明天全市停班課。記者石秀華／翻攝

中颱薔琵逼近，高雄市政府今晚宣布明天停止上班上課，市長陳其邁在災害應變中心會議後指出，薔琵颱風帶來的雨量預估平地達120毫米，山區達150毫米，但此次風力沿海地區的陣風將達10至11級，風力影響大於雨量，市府已啟動沿海山區撤離、防汛抽水整備及山區公路預警性封路規畫。

陳其邁今晚6時在災害應變中心主持薔琵颱風災害應變中心第1次工作會議後指出，中央氣象署在此次薔琵颱風的風雨預估，高雄市平地降雨量將達120毫米，山區則有150毫米；另沿海地區平均風力達7級，瞬間陣風可達10至11級，陣風已達標準，因此全市明天停止上班上課。

陳其邁並表示，已要求警察局、消防局與各區公所針對山區逗留、沿海觀浪或海邊活動民眾一律強制撤離。另指示區公所備妥沙包與移動式抽水機供民眾領取，水利局確保水閘門、滯洪池、固定式抽水站與移動式抽水機運作正常，並於易淹水及低窪地區加設臨時抽水機；工務局要針對廣告招牌、建築物鷹架及燈線等進行高密度巡查以防掉落災情。

另有關山區土石流與公路管制部分，確認保全名冊，持續監控土石流風險；台20線、台27線、台29線等山區公路視情況實施預防性封路。相關防災人員於入夜前就位完畢。

陳其邁提醒民眾，颱風天不要以為好像沒風雨或風雨比較小就外出，瞬間的強風啊，可能會致災風險，呼籲民眾沒必要不要外出。

薔琵颱風 陳其邁 高雄 雨量 停班

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