澎湖縣宣布明天停班停課 立榮、華信國內線航班全天取消

颱風薔琵持續進逼，澎湖縣政府今天晚間宣布，因應颱風風雨影響，明天23日停止上班、停止上課。離島空中交通也首當其衝，立榮航空與華信航空均已發布最新公告，明天國內線所有航班將全天取消，呼籲鄉親與旅客提前調整行程。

根據中央氣象署最新氣象資料，薔琵颱風暴風圈正逐步逼近，離島地區風雨將顯著增強。澎湖氣象站表示，受到颱風外圍環流與東北季風雙重影響，澎湖海域已納入海上警報範圍，研判23日下午至24日晨間最接近澎湖，屆時將出現平均風8至9級、最大陣風10至12級的強風，預估24日下午至25日風力才會明顯減弱。

為因應颱風威脅，澎湖縣政府今天下午召開薔琵颱風整備會議，由副縣長林皆興主持，指示各單位加強防颱整備，與鄉市公所須依SOP落實防颱應變及通聯，全力戒備。

民政處並宣布，原訂23日辦理的候選人號次抽籤，因縣府宣布停止上班上課，將改至27日舉行。

海空交通方面，因應天候惡化及飛行安全考量，國內兩大航空公司立榮航空與華信航空相繼宣布取消10月23日當天所有國內線航班。旅遊處統計，今天上午航班已結束，共飛行13班，包括台北5班、台中1班、台南1班、高雄6班，其中北高各臨時加開1航班，計輸運910人回台，含候補270人。

目前對外及縣內離島間海運均已停航，滯留旅客數約2300人，林皆興已指示旅遊處妥適處理旅客輸運及住宿，並協調航空公司屆時視航班動態規畫運能。

此外，目前各海面風浪增大並有長浪，澎湖海域可能出現4至6公尺巨浪。縣府宣布，澎湖海岸港區禁制令自今天晚上8時起生效，船舶禁止進出港，人員不得在海岸線從事觀浪、垂釣、捕魚等岸際或水域活動，違者處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

澎湖縣政府特別提醒鄉親與赴澎旅客，如原訂搭機請切勿前往機場，並儘速辦理行程調整、退票或改期手續。有關退票與改期事宜，可透過立榮航空服務專線（02）2508-6999或華信航空服務專線（02）412-8008洽詢，亦可逕至兩家航空公司官方網站、APP或原購票通路辦理，後續航班動態均以各航空公司最新公告為準。

縣府也提醒漁民將漁船綁繩加固，對於室外懸掛物、招牌、圍蔽及鷹架須加強固牢，陽台盆景等也應妥善放置，以免遭強風吹落造成危險。