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強颱薔琵逐漸逼近 吳宗憲勘查沿海抽水設施籲民眾提早防颱

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
強颱薔琵逐漸逼近宜蘭，立委吳宗憲與壯圍鄉長沈清山勘查沿海抽水設施，呼籲民眾提早做好防颱準備。圖／吳宗憲競辦提供
強颱薔琵逐漸逼近宜蘭，立委吳宗憲與壯圍鄉長沈清山勘查沿海抽水設施，呼籲民眾提早做好防颱準備。圖／吳宗憲競辦提供

強颱薔琵來勢洶洶，由於受到颱風外圍環流與東北季風交互影響，宜蘭可能出現局部大雨或豪雨，不可輕忽。立委吳宗憲下午與壯圍鄉長沈清山等人前往抽水站勘查，了解防災準備情形，同時也感謝鄉公所同仁，還有宜蘭災害應變中心等相關單位人員守護縣民生命財產安全。

薔琵颱風步步近逼，預計10月23日至24日距離台灣最近，沿海地區更要嚴防強風巨浪，吳宗憲今天下午與鄉長沈清山、縣議員黃建勇議員及鄉民代表潘文益趕往壯圍抽水站勘查，實地了解目前的防災準備狀況，向所有待命的同仁致上感謝慰問，他也聯繫各鄉鎮民代，一旦有災情需要協助，立即通報協調處理。

吳宗憲陣營整理目前已啟動多項防颱措施供民眾參考：

防汛整備：第一河川分署已展開防汛整備，盤點抽水設備及水閘門，因應可能發生的積淹水災情，請鄉親非必要不要靠近溪邊、海岸等危險區域。

景區預警封閉：太平山自10/22中午12時起預警性休園，宜蘭10條社區型自然步道自當天下午5時起暫停開放。鄉親們若要外出，務必注意安全，避免前往山區。

龜山島預警封島：10/22至10/24暫停登島，提醒鄉親避免前往海邊觀浪及從事水上活動。

吳宗憲特別提醒民眾務必提前做好防颱準備，檢查門窗、固定戶外物品，非必要勿進出山區，低窪地區居民更要提高警覺，隨時留意最新氣象及縣府防災資訊。

薔琵颱風 吳宗憲 東北季風 抽水站 豪雨

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