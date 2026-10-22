薔琵颱風攪亂離島交通 金門明天海空交通全停再成孤島

受薔琵颱風影響，金門小三通今天全線停航，金門縣港務處今天傍晚公告，明天（23日）金門水頭往返泉州石井航線雙向全日停航，金門往返廈門航線則視天候狀況另行公告。另外，立榮航空、華信航空也宣布，明天國內航線全日取消，台金空中交通同步中斷，金門海空交通明天全面停擺，宛如「關島」。

金門縣港務處表示，受颱風薔琵影響，明天金門水頭－泉州石井航線雙向全日停航；金門水頭－廈門五通航線則視天候狀況再行公告。提醒有搭船需求的旅客，出發前務必先向船公司確認最新航班資訊，以免行程受到影響。如有疑問，可洽金門縣港務處，電話082-329538。

海運停航之外，空中交通也同步受到衝擊。立榮航空、華信航空今天下午公告，10月23日國內航線班機全日取消，台灣本島往返金門的航班也在取消範圍內，對原訂明天搭機返台、赴金門的旅客而言，交通安排勢必受到影響，兩家航空公司都表示，若因為天候因素，取消飛機，可免費退票，不扣手續費，旅客可透過官網、APP等官方直銷通路，以信用卡或LINE Pay購票者，可依公告辦理免手續費退票；若因去程取消而須一併退回程機票，申請時應註明「去程因颱風取消併同退票」。