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薔琵來襲 淡江大橋22時起封閉機車道、汽車道限速時速30公里
烈颱風薔琵目前向西北轉北北西移動，氣象署已於今天下午5時30分發布新北市陸上颱風警報，新北市府宣布，今日晚間10時起淡江大橋機車道封閉；汽車道限速時速30公里，請民眾配合現場指揮並提前改道。
新北市府指出，已於今日下午4時執行堤外停車場只出不進管制，同時開放紅黃線停車，晚間8時起將進行強制拖吊，並定於10時全面關閉橫移門。侯友宜提醒，大樓有地下室者務必先行測試防水閘門啟閉，低窪及易積淹水地區民眾請及早準備儲水及乾糧，如有沙包需求可向各區公所領取。
侯友宜也呼籲，今天北海岸和東北角沿海預估將出現8至10公尺波高，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪、釣魚及從事山區活動，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資，並留意橫移門關閉資訊。如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。
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