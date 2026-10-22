快訊

整理／中颱薔琵來犯！北北基桃等20縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

直播／有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

9月才躲高鐵死劫…傳河口湖命案死者曾暈眩落軌 赴日旅遊卻遭殺害

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵來襲 淡江大橋22時起封閉機車道、汽車道限速時速30公里

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡江大橋夕照。聯合報系資料照
淡江大橋夕照。聯合報系資料照

烈颱風薔琵目前向西北轉北北西移動，氣象署已於今天下午5時30分發布新北市陸上颱風警報，新北市府宣布，今日晚間10時起淡江大橋機車道封閉；汽車道限速時速30公里，請民眾配合現場指揮並提前改道。

新北市府指出，已於今日下午4時執行堤外停車場只出不進管制，同時開放紅黃線停車，晚間8時起將進行強制拖吊，並定於10時全面關閉橫移門。侯友宜提醒，大樓有地下室者務必先行測試防水閘門啟閉，低窪及易積淹水地區民眾請及早準備儲水及乾糧，如有沙包需求可向各區公所領取。

侯友宜也呼籲，今天北海岸和東北角沿海預估將出現8至10公尺波高，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪、釣魚及從事山區活動，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資，並留意橫移門關閉資訊。如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。

薔琵颱風 淡江大橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵周五、周六最劇烈 侯友宜：新北南側3天雨量恐達900毫米

薔琵颱風逼近 新北高灘地停車場16時起只出不進、22時全面關閉

薔琵來襲！北市水門晚間6時起只出不進 周邊紅黃線有條件停車

周五放颱風假？侯友宜：周五雨量達停班課標準

相關新聞

整理／中颱薔琵來犯！北北基桃等20縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

颱風薔琵步步逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。雖然薔琵今（22）日傍晚5時減弱為中度颱風，但七級風平均暴風半徑仍有320公里，氣象署最新一報陸警範圍將本島全數納入警戒範圍...

強颱薔琵逼近估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

強烈颱風薔琵逼近中，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜下午表示，目前各海域全部納入警戒範圍，陸上警戒範圍除了原本宜蘭、花蓮、台東及恆春半島，新增台中、南投、高雄及屏東地區。隨著颱風未來向西北轉北北西進行，下一報（傍晚5點半）台灣本島有機會全部納入陸上警戒範圍。目前浪偏大，風力逐漸增強，今天下雨偏向北北基桃宜等地區，下午起到周六上半天降雨明顯。

薔琵颱風來勢洶洶！台北市宣布明天停班停課

台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（10/23）日各機關學校停止上班及上課。

薔琵颱風來襲 新北市明天停班停課

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，新北市府表示，依據中央氣象署預報資料，並經基北北桃共識，北北基桃10月23日風力已達停班停課標準，明天新北市停班停課。

薔琵來襲 淡江大橋22時起封閉機車道、汽車道限速時速30公里

烈颱風薔琵目前向西北轉北北西移動，氣象署已於今天下午5時30分發布新北市陸上颱風警報，新北市府宣布，今日晚間10時起淡江大橋機車道封閉；汽車道限速時速30公里，請民眾配合現場指揮並提前改道。

花蓮沿海颳強風預估風力達標 明天停班停課

花蓮縣府今晚宣布，根據氣象預報，縣內濱海地區明天風力已達停止上班上課標準，考量縣民通勤安全，明天全縣停止上班上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。