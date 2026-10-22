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氣象署上修24小時風雨預測 台北市入列…全台19縣市達停班課標準

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
最新預報雨量達標新增台北市及新北市山區。圖／氣象署提供
最新預報雨量達標新增台北市及新北市山區。圖／氣象署提供

中颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，本島全數進入陸警範圍，氣象署預估暴風圈明天上午將壟罩全台。中央氣象署晚間7時再度公布24小時風雨預測，上修雨量，台北市、新北市山區也達到停班課標準。

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根據中央氣象署今天下午7時公布的24小時累積雨量預測，上修雨量預測，從今天晚上8時至明天晚上8時，達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣、台北市山區、新北市山區。較今天下午公布的雨量預測，新增加了台北市山區和新北市山區。

風力預測方面，明天上午6時至明天中午12時達標地區有基隆市濱海鄉鎮、新北市全區、桃園市全區、新竹市全區、新竹縣全區、苗栗縣全區、台中市全區、彰化縣全區、雲林縣全區、嘉義縣全區、台南市全區、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮及恆春半島、宜蘭縣全區、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

薔琵颱風

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