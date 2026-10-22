薔琵颱風交通異動一次看 航空、台鐵、高鐵、公路、海運最新動態

薔琵颱風逐漸逼近，交通部門及各運輸業者陸續公布交通異動。民航局宣布，23日國內線全日取消；海運方面，預估10條航線、共106航次停航；台鐵今天加開列車並開放部分新自強號無座票，高鐵晚間也加開5班南下列車。公路則有10處路段可能實施管制，提醒民眾出發前確認最新交通資訊。

航空部分：明日國內線全取消 國際線依各航空公司公告

民航局統計，截至22日晚間6時，國內線已取消126架次、國際線取消40架次，主要為往返日本沖繩的航班。為提前疏運旅客，立榮航空及華信航空今天上午分別加開高雄、台北往返澎湖航班各2架次。

明日國內線全日取消，國際線則依颱風動向調整，主要航空公司異動如下：

中華航空：明日松山、桃園及高雄午後往返航班，以及台中全日往返航班取消。

華航提醒，若航班取消、時間異動超過2小時，或因航班調整造成轉機時間不足，旅客更改至14天內航班或辦理退票，可免收手續費。旅客出發前應先向航空公司確認航班狀態。

長榮航空：明日中午後歐美長程線全部取消；明日至24日中午前，部分往返桃園及松山機場航班取消。

星宇航空：明日所有台灣往返亞洲航班取消，歐美線維持原訂航班計畫。

新加坡航空：取消明日飛往新加坡的SQ877、SQ879航班。

國泰航空：明日香港往返台北、高雄航班全日取消，另有台北往返東京成田、大阪、名古屋航班取消；24日CX407台北往香港、CX449高雄往香港航班取消。

南方航空：取消明日往返台灣所有航班。

華信航空、立榮航空：明日國內線全天取消。

台灣虎航：IT603首爾仁川往桃園航班提前，並更改航班編號為IT2603。

雙鐵部分

台鐵：開放部分新自強號無座票 晚間增開4班車

台鐵今天中午12時起，東部幹線自419次、426次，南迴線自431次、410次EMU3000型新自強號開放無座票；西部幹線則自下午5時起，新自強號開放無座票。

另增開以下班次：

西部幹線：5435次七堵至台中EMU900型區間快車，台北站晚間8時24分開；5165次七堵至彰化PP自強號，台北站晚間9時8分開。

東部幹線：5266次樹林至台東EMU3000型自強號，台北站晚間9時2分開；5265次台東至樹林EMU3000型自強號，台東站晚間8時36分開。

高鐵：晚間加開5班南下列車 全車自由座

高鐵今天晚間6時25分起，增開5班台北站發車的南下列車，均為全車自由座並沿途停靠各站。

台北至左營：晚間6時25分、7時25分、8時36分、9時20分發車，共4班。

台北至台中：晚間10時50分發車，共1班。

公路運輸部分：10處路段可能管制 含淡江大橋

公路局研判，薔琵颱風影響期間，可能有10處公路路段實施管制，實際時間將依即時氣象資訊及現場狀況機動調整，警戒路段包括：

台2線北部濱海公路

台7線北橫公路

台7甲線中橫公路宜蘭支線

台7乙線

台7丁線

台8線中橫公路花蓮路段

台9線（含台9丁線）蘇花公路

台9甲線新烏公路

台14線埔霧公路

台61線淡江大橋

用路人出發前應留意公路管制公告及即時路況，避免行經可能封閉或管制的路段。

海運部分：明日10航線、106航次停航

航港局預估，明日共有10條航線、106航次停航，提醒民眾颱風期間避免前往離島旅遊，已在離島的旅客應把握尚有開航的船班返台，以免滯留。

停航航線如下：

基隆－馬祖：3航次

南竿福澳－福州琅岐：4航次

北竿白沙－福州黃岐：4航次

金門－石井：4航次

金門－五通：24航次

高雄－馬公：1航次

東港－小琉球：54航次

鹽埔－小琉球：6航次

富岡－綠島：4航次

富岡－蘭嶼：2航次

今天（22日）另有9條航線、54航次停航，包括基隆－馬祖、南竿福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、金門－石井、金門－五通、高雄－馬公、東港－小琉球、富岡－綠島及富岡－蘭嶼。

交通部提醒，颱風期間各項交通措施可能隨天候變化調整，旅客搭車、搭船或搭機前，務必再次確認台鐵、高鐵、航空公司及相關主管機關公布的最新資訊。