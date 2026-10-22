新竹縣明天放颱風假！薔琵風雨增強縣府宣布停班停課

受薔琵颱風及東北季風影響，新竹縣風雨持續增強，依中央氣象署最新風雨預測，部分地區風力、雨量達停班停課標準。新竹縣政府今晚宣布，考量颱風暴風圈影響及民眾通勤、上課安全，明天（23日）全縣停止上班、停止上課。

薔琵颱風持續逼近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預估明天至24日上午是颱風影響台灣最明顯時段。氣象署預測，新竹縣山區24小時累積雨量可達200至300毫米，22日至24日山區總雨量更上看500至700毫米，沿海地區也須留意強陣風。

縣府表示，各局處及鄉鎮市公所已啟動防颱應變及整備工作，提醒民眾颱風期間避免前往山區、河川及海邊等危險區域，並留意強風、豪雨、坍方及落石等災害，非必要應減少外出，相關防災及交通資訊以縣府最新公告為準。