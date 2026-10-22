高雄明停止上班上課 選委會公布明候選人號次抽籤延至27日舉行

受颱風薔琵影響各地風雨增強，高雄市政府今晚宣布明天停止上班上課，選委會也宣布原訂明天進行的高雄市第5屆市長、議員及里長曁第4屆原住民區長及區民代表選舉候選人姓名號次及公辦電視政見發表會發言順序抽籤作業，延至10月27日舉行。

高雄市選委會指出，因應薔琵颱風明天停班停課，為維候選人及相關工作人員安全，並確保抽籤作業順利進行，原定明天舉行的115年高雄市第5屆市長、議員、里長曁第4屆原住民區長、區民代表及山地原住民區區長、區民代表以及38區里長候選人選舉，候選人抽籤作業延至10月27日舉行，呼籲各候選人留意日期變更，並依修改的時間及相關規定辦理抽籤。

藍營高雄市長參選人柯志恩競辦隨後同步公告，指柯志恩原訂明天上午抽籤暨車隊掃街行程，因應高雄市政府宣布停班停課，為確保市民及媒體朋友安全，明日活動將另外擇期舉行。

綠營高雄市長參選人賴瑞隆競辦也表示，因應颱風最新動態，原定明天號次抽籤後的車掃活動取消。