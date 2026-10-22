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薔琵逼近！闖海邊警戒區觀浪最高罰25萬 海巡今年開32單地方僅罰6件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
蘇澳港南堤工程車疑似遭浪擊墜海，海巡人員及無人機搜救。記者廖炳棋／翻攝
蘇澳港南堤工程車疑似遭浪擊墜海，海巡人員及無人機搜救。記者廖炳棋／翻攝

強颱薔琵逼近，沿海接連發生民眾遭巨浪捲落海事故，海洋委員會主委管碧玲今天在行政院會指出，海巡人員冒險取締違規進入岸際警戒區的民眾，今年開出32張舉發單，地方政府至今僅裁罰6件，其中新北市6件、桃園市5件均未裁罰，讓第一線海巡人員執法威信受到打擊。行政院長卓榮泰當場表達支持，要求地方政府落實裁罰。

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管碧玲表示，颱風期間海象惡劣，海巡人員仍須冒險前往海邊勸離違規觀浪民眾，甚至開單舉發，但依災害防救法規定，裁罰權責在地方政府，若海巡人員冒險蒐證、舉發，地方政府卻沒有後續裁罰，將嚴重打擊第一線執法威信。

根據海巡署統計，今年至今開立32張舉發單，地方政府僅完成6件裁罰，包括基隆市、台南市及花蓮縣已有裁罰紀錄，新北市開出的6張、桃園市5張則均未裁罰；去年海巡署共開立27張舉發單，至今仍有17件未裁罰。管碧玲因此在行政院會向各縣市首長喊話，希望地方政府落實管制及裁罰，不要讓海巡人員冒險執法卻得不到後續支持。

管碧玲也提到，薔琵颱風外圍環流帶來強勁風浪，昨天花蓮一輛重達17噸的工程車遭巨浪捲入海中，所幸4名落海工作人員均獲救；宜蘭蘇澳港一輛工程吊車也被大浪捲落海，操作人員至今仍未尋獲。今天屏東小琉球美人洞海域又發生遊客落海事故，凸顯颱風期間岸際活動風險。

她指出，連重型工程機械都可能被巨浪捲入海中，民眾更不應輕忽海邊觀浪的危險。卓榮泰在院會中表示，裁罰並非目的，而是為了遏止危險行為、保障民眾生命安全，要求地方政府全力配合，維護第一線執法人員威信。

海巡署表示，自20日晚間起已配合航港局，針對近岸12浬海域船舶實施勸離。地方政府公告劃設岸際警戒區後，民眾若違規進入，海巡人員將依災害防救法開立舉發單，移送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

屏東小琉球美人洞海域溺水案搜救場景。記者廖炳棋／翻攝
屏東小琉球美人洞海域溺水案搜救場景。記者廖炳棋／翻攝

蘇澳港南堤工程車疑似遭浪擊墜海，海巡人員及無人機搜救。記者廖炳棋／翻攝
蘇澳港南堤工程車疑似遭浪擊墜海，海巡人員及無人機搜救。記者廖炳棋／翻攝

海委會主委管碧玲（右）今天主持海委會防颱應變中心。記者廖炳棋／翻攝
海委會主委管碧玲（右）今天主持海委會防颱應變中心。記者廖炳棋／翻攝

薔琵颱風 海巡

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