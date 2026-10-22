薔琵來襲大亂交通！國內線航班全取消 國際線異動1次看

薔琵已減弱成中度颱風，中央氣象署已發布陸警，預估暴風圈明早上午籠罩全台。國籍及外籍航空今也紛紛宣布明天航班異動情況，明天國內線航班全天取消、長榮明天中午後的歐美長程線也全取消、星宇航空明天歐美線航班則維持正常。

薔琵颱風減弱為中度颱風，氣象署今下午5時30分發布陸上颱風警報，陸上警戒範圍再擴大為本島19縣市，暴風圈預估明天上午籠罩全台，十級暴風半徑可能掃到宜蘭東北角。

長榮航空表示，受到薔琵颱風影響，10月23日中午後歐美長程線全部取消，10月23日至10月24日中午前，部分往返桃園機場及松山機場之航班將取消；立榮航空指出，明（23日）國內線航班全天取消，因颱風不確定因素影響，立榮航空提醒旅客於搭機前留意航班動態。

華航表示，明天松山、桃園、高雄午後往返航班，以及台中全日往返航班取消，若遇航班取消、時間異動2小時以上或因班機時間調整導致轉機時間不足，更改訂位至14天內的航班或退票將免收手續費，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心、各地分公司協助調整行程；華信部分，明日國內航線航班全天取消。

星宇航空表示，受薔琵颱風影響，星宇航空10月23日所有台灣往返亞洲航班均取消，歐美線航班則維持原訂航班計畫，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，相關航班資訊可至星宇航空官方網站或洽客服中心查詢。

台灣虎航指出，受薔琵颱風路徑及外圍環流影響，明（23日）航班提前包含IT602 桃園前往首爾仁川、IT551 桃園前往峴港、IT214 桃園前往岡山、IT212 桃園前往大阪關西、IT724 桃園前往米子、IT202 桃園前往東京成田。

明（23日）航班取消包含IT240/241/270/271/720/721 台灣往返福岡、IT228/229 桃園往返新潟、IT201 東京成田前往桃園、IT633/654/655/670 台灣往返濟州、IT230/231/232/233/288/289/792/729 台灣往返沖繩那霸。

IT778/779 台中往返名古屋、IT736/737 桃園往返石垣島、IT211/213/285 台灣往返大阪關西、IT235 札榥新千歲前往桃園、IT742/743 桃園往返宮崎、 IT606/607 桃園往返釜山、 IT662/663 高雄往返首爾金浦、IT215/262/263 台灣往返岡山、 IT766/767/794/795 台灣往返熊本。

另外，IT281 東京成田前往高雄航班延後至10月24日。

外籍航空部分，新航表示，受薔琵颱風影響，新航取消10月23日飛往新加坡的SQ877及SQ879航班。

國泰航空宣布，因受颱風薔琵CHAMPI ）影響，明天全日香港-台北取消、全日香港-高雄取消；08:00以後起飛台北-香港取消、CX431/423/459高雄-香港取消；另外，台北-東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋-台北取消。

10月24日部分，CX407台北-香港取消、CX449高雄-香港取消。