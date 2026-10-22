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密切關注動向…薔琵颱風來勢洶洶 屏東縣災害應變中心提升一級開設

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供
薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供

薔琵颱風來襲，屏東縣周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，由於中央氣象署已將屏東縣列入陸上警戒範圍，指示縣府各單位嚴陣以待，落實防颱措施，做好整備，宣布下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。

屏東縣災害應中心依情資分析，薔琵颱風23至24日影響屏東縣最劇烈時段，期間有局部大雨出現機率，包括霧台、瑪家、三地門、泰武、來義等鄉鎮為降雨較強區。至於強風，預測沿海、恆春半島及高山地區有10級以上強陣風出現機率。

面對颱風可能帶來的災情，縣府全面啟動防災機制，農業處加強宣導沿海養殖漁業及港區停泊船隻各項防護措施；工務處、交通部公路局南區養護工程分局、警察局及各鄉鎮市公所加強巡查易致災道路及橋梁等，持續強化河川排水清淤、抽水設備維護、防汛物資整備等工作，守護縣民生命財產安全。

因應降雨可能造成積淹水，水利處針對易致災區域監控，縣內20座抽水站及5座滯洪池均完成整備試運轉，並於林邊、佳冬、東港易淹水熱區預布161部移動式抽水機，尚有12台待命佈設中隨時啟動抽排；重要防災據點預置消波塊及太空包等防汛資材，提升突發災害應變能力。

周春米說，受薔琵颱風及外圍環流影響，恆春半島及山區易有大雨發生，沿海及山區易有致災性強陣風出現，會中責請水利處、第七河川分署及各公所，適時調度抽水機並備妥各項防汛物資，並請農田水利署屏東管理處落實閘門啟閉檢查及排水系統巡檢，同時要求環保局、台電公司及公所加強維護微電網系統功能正常運作，已確保災害來臨時電力穩定供應。

因應恆春半島、沿海風力漸強，周縣長指示城鄉處、環保局加強宣導固定招牌、鷹架路樹、太陽能光電板等易掉落物品；針對土石流與大規模崩塌潛勢區域及易成孤島地區，指示民政處、社會處、原住民處、長照處及衛生局加強督促各公所，確實盤點疏散清冊、備妥民生物資與藥品，並於22日完成預防性疏散撤離，擇定學校或環境適宜收容處所，確認油料、電力及水源供應充足。

受薔琵颱風影響，東港往返小琉球船隻，除公營船22日緊急停航，鹽琉線、東琉線所有交通船23日至24日全面停航。四重溪觀光溫泉公園、海口港休閒專用區等觀光場域依照最新天然災害停班停課公告採取相對應的閉園措施。

薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供
薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供

薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供
薔琵颱風來襲，屏東縣長周春米今22日到屏東縣災害應變中心主持第一次工作會報，下午4時提升一級開設，縣府團隊密切關注颱風動向。圖／屏東縣政府提供

薔琵颱風 屏東縣 周春米

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