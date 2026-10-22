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薔琵周五、周六最劇烈 侯友宜：新北南側3天雨量恐達900毫米

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天傍晚主持颱風防災會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚主持颱風防災會議。記者葉德正／攝影

強颱薔琵逐漸逼近，新北市長侯友宜今天傍晚再度主持防颱會議，他指出，明、後天是新北市風雨影響最劇烈的時段，南側山區單日雨量上看350至400毫米，颱風期間3天累積雨量最高可能達900毫米，加上沿海強陣風及巨浪威脅，山區崩塌、土石流及低窪地區積淹水風險升高，市府全面啟動防颱整備，籲民眾及早做好準備，避免前往山區、水域及海邊活動。

侯友宜指出，薔琵颱風目前位於新北市東南方約610公里海面上，移動速度由每小時14公里加快至21公里，路徑向西北轉北北西移動，中央氣象署已於下午5時30分發布陸上颱風警報。據最新預報，新北北側、東側及南側部分地區日雨量可能超過350毫米，南側上看400毫米，周六仍有豪雨等級降雨，須嚴防坡地崩塌及土石流。

侯表示，周五、周六市區平地平均風力及陣風都相當強，平地陣風可達8至10級，沿海地區則可能達10至12級，尤其周六白天仍須嚴加戒備，這次颱風風大、雨勢也強，且影響時間連續兩天，市府各單位務必完成防颱準備，不能掉以輕心。

侯指出，據專家團隊分析，三峽、烏來、新店等地須留意土石流紅色警戒，汐止鵠鵠崙社區則須注意大規模崩塌警戒，另包括坪林、雙溪、貢寮、金山、瑞芳及九份等坡地潛勢區域，以及台2線、台2甲線、台2丁線等重要道路，都要加強戒備。市府已要求預先配置搶修機具及警力，尤其烏來等高風險地區，須確保人力、機具及相關應變措施到位。

侯友宜說，新北市今天下午4時啟動堤外停車場只出不進管制，並開放紅、黃線停車，晚間8時將強制拖吊，晚間10時關閉橫移門，提醒民眾隨時留意最新公告。

侯友宜也籲民眾遠離海岸，切勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。這次颱風對新北市影響大，市府各單位及區公所務必全力備戰，今天就要完成各項整備工作。

薔琵颱風 新北 侯友宜

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