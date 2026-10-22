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估陣風達11級！薔琵颱風預計23至24日影響馬祖 滯留旅客401人
颱風薔琵逐漸逼近台灣，根據馬祖氣象站預報，暴風圈有機會通過馬祖，預計23日至24日影響最劇。連江縣府統計，至今天下午止，滯留旅客約401人。
連江縣政府今天下午召開颱風薔琵防災工作會報，中央氣象署馬祖氣象站簡報指出，颱風薔琵暴風圈有機會通過馬祖，預估23至24日上午影響最劇，最大陣風達9至11級，總雨量預估小於50毫米。
馬祖氣象站說，23至24日馬祖海面預估平均風力達8至9級，陣風11級，浪高最大達6公尺，並應留意長浪。25至26日後風浪將逐漸變小。
連江縣政府交通旅遊局指出，因空運今天中午起停航，加上台馬海運今起至24日停航，目前滯留旅客約401人，將視海象與空運狀況，最快可能於24日下午或25日上午起，啟動疏運作業。
連江縣政府文化處今天下午發布公告指出，受薔琵颱風影響，連江縣對外海空交通停航，原定24日於梅石藝文中心售票演出的台北曲藝團「打開笑門福自來」，將延期至11月15日。已購票觀眾可持原票券直接入場，或於11月2日中午12時前辦理全額退票。
台灣電力公司馬祖區營業處今天發布新聞稿指出，昨天起全面啟動防颱整備作業，已加強供電設備巡視，與預防性樹木修剪，降低瞬間強風損壞線路風險。提醒民眾做好防颱準備，若有不能停電相關設備，請及早自備發電機或不斷電設備。民眾若遇家中停電，將盡速派員搶修。
馬祖國家風景區管理處今天下午發布公告指出，北海遊憩區、國之北疆步道等所轄景點，全區已預防性封閉，若連江縣政府宣布停班停課，各遊客中心與北竿戰爭和平紀念館將同步封閉。
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