薔琵龜速掃過 全台狂風肆虐 「三處」颳12級強陣風能吹倒電桿

薔琵颱風減弱為中颱，但320公里的七級暴風半徑仍為全台帶來威脅。氣象署預估，颱風將緩慢掃過，且仍不排除登陸可能，因為以目前路徑預估，颱風將在明天深夜到清晨最接近台灣，中心與陸地距離將小於80公里，十級暴風圈甚至可能觸陸，請民眾多加戒備。

薔琵颱風步步進逼，氣象署最新一報已將本島各縣市全數納入陸警範圍，預估明天清晨後馬祖也將進入警戒區，至於澎湖則需視路徑擺盪判斷。

預報中心副主任伍婉華表示，颱風七級暴風半徑預估明天上午將籠罩本島，明天深夜到後天清晨將是颱風中心距離本島最近的時間點，與陸地距離將小於80公里。因此10級暴風圈有機會觸陸，宜蘭與東北角可能被籠罩其中。

伍婉華指出，颱風龜速移動，目前仍無法排除登陸可能，若中心觸陸位置應落在東北角或北海岸一帶。

伍婉華強調，今天下午颱風與東北季風影響，東南部海面已出現8至9公尺浪高，東半部及基隆北海岸有6米浪高、其餘地區也有3至4米。預估一直到後天上半天，這樣的浪高將持續，且近颱風中心海面將出現10米浪高。

伍婉華示警，今天晚上到明天，沿海風力將越來越強，且強風會再往內陸擴張。苗栗到高雄、宜蘭、花蓮、台東及澎湖都有9到10級強陣風，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，瞬間風力甚至能夠吹倒電桿。

伍婉華提醒，隨著颱風靠近，越晚降雨越明顯，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨。明天北部、東北部雨時長，尤其是北部山區可能出現局部大豪雨、東北部山區有局部超大豪雨等級降雨。