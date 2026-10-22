快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵龜速掃過 全台狂風肆虐 「三處」颳12級強陣風能吹倒電桿

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風來襲，全台強風、北部及東北部需嚴防豪大雨。圖／氣象署提供
薔琵颱風來襲，全台強風、北部及東北部需嚴防豪大雨。圖／氣象署提供

薔琵颱風減弱為中颱，但320公里的七級暴風半徑仍為全台帶來威脅。氣象署預估，颱風將緩慢掃過，且仍不排除登陸可能，因為以目前路徑預估，颱風將在明天深夜到清晨最接近台灣，中心與陸地距離將小於80公里，十級暴風圈甚至可能觸陸，請民眾多加戒備。

薔琵颱風步步進逼，氣象署最新一報已將本島各縣市全數納入陸警範圍，預估明天清晨後馬祖也將進入警戒區，至於澎湖則需視路徑擺盪判斷。

預報中心副主任伍婉華表示，颱風七級暴風半徑預估明天上午將籠罩本島，明天深夜到後天清晨將是颱風中心距離本島最近的時間點，與陸地距離將小於80公里。因此10級暴風圈有機會觸陸，宜蘭與東北角可能被籠罩其中。

伍婉華指出，颱風龜速移動，目前仍無法排除登陸可能，若中心觸陸位置應落在東北角或北海岸一帶。

伍婉華強調，今天下午颱風與東北季風影響，東南部海面已出現8至9公尺浪高，東半部及基隆北海岸有6米浪高、其餘地區也有3至4米。預估一直到後天上半天，這樣的浪高將持續，且近颱風中心海面將出現10米浪高。

伍婉華示警，今天晚上到明天，沿海風力將越來越強，且強風會再往內陸擴張。苗栗到高雄、宜蘭、花蓮、台東及澎湖都有9到10級強陣風，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，瞬間風力甚至能夠吹倒電桿。

伍婉華提醒，隨著颱風靠近，越晚降雨越明顯，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨。明天北部、東北部雨時長，尤其是北部山區可能出現局部大豪雨、東北部山區有局部超大豪雨等級降雨。

氣象署示警，北部山區可能出現局部大豪雨、東北部山區有局部超大豪雨等級降雨。圖／氣象署提供
氣象署示警，北部山區可能出現局部大豪雨、東北部山區有局部超大豪雨等級降雨。圖／氣象署提供

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強颱薔琵更胖了！氣象署：可能非常接近台灣陸地 不排除減速滯留打轉

薔琵路徑西修！專家曝「風雨最劇烈時間點」 周六晨暴風圈恐籠罩全台

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

不斷更新／中颱薔琵來勢洶洶！台東宣布蘭嶼、綠島23日停班停課 全台颱風假資訊看這裡

相關新聞

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

颱風薔琵步步逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。雖然薔琵今（22）日傍晚5時減弱為中度颱風，但七級風平均暴風半徑仍有320公里，氣象署最新一報陸警範圍將本島全數納入警戒範圍...

強颱薔琵逼近估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

強烈颱風薔琵逼近中，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜下午表示，目前各海域全部納入警戒範圍，陸上警戒範圍除了原本宜蘭、花蓮、台東及恆春半島，新增台中、南投、高雄及屏東地區。隨著颱風未來向西北轉北北西進行，下一報（傍晚5點半）台灣本島有機會全部納入陸上警戒範圍。目前浪偏大，風力逐漸增強，今天下雨偏向北北基桃宜等地區，下午起到周六上半天降雨明顯。

薔琵來襲大亂交通！國內線航班全取消 國際線異動1次看

薔琵已減弱成中度颱風，中央氣象署已發布陸警，預估暴風圈明早上午籠罩全台。國籍及外籍航空今也紛紛宣布明天航班異動情況，明天國內線航班全天取消、長榮明天中午後的歐美長程線也全取消、星宇航空明天歐美線航班則維持正常。

中颱薔琵逼近風雨增強 高雄市府宣布明天停止上班上課

中颱薔琵步步逼近，風雨增強，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報，高雄市政府今晚宣布根據中央氣象署資訊，明天高雄市已達停班課標準，宣布明天停止上班上課。

薔琵颱風來襲 台南市宣布明天停止上班上課

強烈颱風薔琵颱風警報，根據中央氣象署陸上強風特報，台南市風力預測，最大陣風達10至11級，已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，台南市政府今晚上6時30分宣布，明天（23日）停止上班、停止上課。

薔琵颱風來襲 屏東縣宣布10月23日停班停課

依據中央氣象署最新氣象預報資料，受薔琵颱風影響，屏東縣明23日風力預測達停班及停課標準，考量颱風帶來強風及相關致災風險，確保民眾生命財產安全及利於各項防汛整備作業，屏東縣政府宣布，明10月23日全縣停班、停課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。