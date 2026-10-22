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預料颱風假？KTV被訂滿 蔣萬安說話了：這次雨勢、風勢不小

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
因應薔琵颱風逐漸朝著台灣接近，以防災工作與市民安全為最優先考量。台北市長蔣萬安視察長安抽水站。記者林伯東／攝影
因應薔琵颱風逐漸朝著台灣接近，以防災工作與市民安全為最優先考量。台北市長蔣萬安視察長安抽水站。記者林伯東／攝影

薔琵颱風來勢洶洶，台北市府今晚8時將宣布明天是否停班停課，台北市長蔣萬安下午視察辛亥生態公園滯洪池自動蓄水及智慧退水機制，有媒體問到，現在有一些KTV好像陸續被訂滿？蔣萬安說，大家不要輕忽這一次的颱風來襲，因為雨勢、風勢不容小覷。

蔣萬安指出，還是希望大家能夠確保安全，對台北市府來說，包括相關的人員、機具也預先的部署，希望在可能過去易淹水的地方，加強的戒備，希望做好各項的工作，所以今天到各個地方視察，也是希望能夠就各項準備工作來確實做到位。

蔣萬安表示，目前市府氣象團隊預測，這次受到颱風影響雨勢較大的地方，包括北投、士林，還有文山區的山區，從今天開始，明天一直到周六上午，是影響台北市最顯著的時候。

蔣萬安指出，特別呼籲民眾把握時間，做好各項整備工作，除了士林、北投、文山的山區以外，其實台北市各個地方也都不敢大意，嚴陣以待。所以包括各項排水設施，相關的清淤，平時都有落實，現在再全面的加強跟巡查。

另外，蔣萬安說，在整備會議上面，因颱風能帶來的風勢，所以懸掛物、招牌等等，都要必須加強穩固，這些都會一一的進行相關的視察，各項的工作，該檢查要檢查，該落實要落實，一定要把這些所有準備工作全面做到位。

薔琵颱風 颱風假 蔣萬安

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