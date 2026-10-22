聽新聞
0:00 / 0:00
威力不容小覷…颱風薔琵來襲 台南市災害應變中心二級開設
強烈颱風薔琵來襲，台南市災害應變中心今天下午二級開設，台南市長黃偉哲也召開防颱整備會議，將儘速公布台南市明天是否停班停課。
黃偉哲今天主持防颱整備會議指出，颱風薔琵行進路線變化多端，原先各國氣象模式預測對台灣影響不大，後續逐漸修正可能影響北台灣，如今暴風圈影響範圍持續擴大，台南也可能受到明顯影響。
黃偉哲表示，秋颱威力不容小覷，絕不能掉以輕心，必須密切掌握最新氣象資訊，提早做好各項整備，加強沿海及空曠地區強風防範，因應颱風可能帶來衝擊，確保市民生命財產安全。
市府說明，明天上午颱風薔琵7級暴風圈可能接觸台南，風勢影響較明顯，今晚起風力將逐漸增強，明天是主要影響時段，沿海及空曠地區可能出現9級至11級強陣風，預估24日白天起風勢逐漸趨緩。
台南主要降雨時段預估落在明天，目前中央氣象署預測，明天及24日降雨量為大雨等級以下，颱風通過後無西南氣流接續影響，但仍須留意颱風路徑及風雨預報後續變化。
市府呼籲市民留意最新訊息，切勿因光復連假將至而鬆懈防颱準備，應及早固定戶外物品，檢查門窗及排水設施，避免前往海邊、港區及空曠地帶活動，做好防颱措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。