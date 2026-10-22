威力不容小覷…颱風薔琵來襲 台南市災害應變中心二級開設

強烈颱風薔琵來襲，台南市災害應變中心今天下午二級開設，台南市長黃偉哲也召開防颱整備會議，將儘速公布台南市明天是否停班停課。

黃偉哲今天主持防颱整備會議指出，颱風薔琵行進路線變化多端，原先各國氣象模式預測對台灣影響不大，後續逐漸修正可能影響北台灣，如今暴風圈影響範圍持續擴大，台南也可能受到明顯影響。

黃偉哲表示，秋颱威力不容小覷，絕不能掉以輕心，必須密切掌握最新氣象資訊，提早做好各項整備，加強沿海及空曠地區強風防範，因應颱風可能帶來衝擊，確保市民生命財產安全。

市府說明，明天上午颱風薔琵7級暴風圈可能接觸台南，風勢影響較明顯，今晚起風力將逐漸增強，明天是主要影響時段，沿海及空曠地區可能出現9級至11級強陣風，預估24日白天起風勢逐漸趨緩。

台南主要降雨時段預估落在明天，目前中央氣象署預測，明天及24日降雨量為大雨等級以下，颱風通過後無西南氣流接續影響，但仍須留意颱風路徑及風雨預報後續變化。

市府呼籲市民留意最新訊息，切勿因光復連假將至而鬆懈防颱準備，應及早固定戶外物品，檢查門窗及排水設施，避免前往海邊、港區及空曠地帶活動，做好防颱措施。