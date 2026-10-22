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本島全納陸警！薔琵減弱為中颱 暴風半徑仍廣達320公里
薔琵颱風晚間5時減弱為中颱，但七級風平均暴風半徑仍相當廣闊，氣象署最新一報陸警範圍將本島全數納入警戒範圍。
薔琵颱風減弱為中度颱風，近中心最大風速每秒48公尺，七級風平均暴風半徑320公里。最新位置在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動。
氣象署更新警戒範圍，對除澎湖、金門及馬祖外，全台各縣市發布陸警，海警則是台灣附近各海面及巴士海峽。
氣象署示警，今明兩天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪；基隆北海岸、中部以北、東半部沿海及恆春半島、澎湖、馬祖並有長浪發生，請避免前往海邊活動。
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