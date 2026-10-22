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薔琵強風造成麥寮AQI達488紫爆 環境部下午發出細胞簡訊提醒居民

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
薔琵颱風逼近，濁水溪揚塵嚴重，環境部對麥寮地區發出細胞簡訊，提醒居民。水利署第四河川分署和雲林縣環保局也出動各種噴水車展開噴灌抑制揚塵危害鄰近鄉鎮。圖／四河分署提供
薔琵颱風逼近，濁水溪揚塵嚴重，環境部對麥寮地區發出細胞簡訊，提醒居民。水利署第四河川分署和雲林縣環保局也出動各種噴水車展開噴灌抑制揚塵危害鄰近鄉鎮。圖／四河分署提供

薔琵颱風逼近，中央氣象署將於今天上午發布陸上颱風警報，根據觀測雲林沿海地區最大陣風甚至已達10級，已出現鐵皮屋頂遭吹掀等零星案件，而濁水溪沿岸地表揚塵，今早空氣品質指標AQI已達橘色警示，其中麥寮站到下午AQI更高達488達到紫爆階段，下午3時30分環境部對麥寮發出細胞簡訊，提醒民眾盡量不要出門，並做好健康防護。

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薔琵颱風逼近，盡管尚未登陸，雲林沿海地區包括台西和麥寮一帶，風勢轉強，雲林縣環保局也已在今天上午提前通知濁水溪沿岸各鄉鎮公所，協助揚塵抑制，水利署第四河川分署也啟動49.2公里灑水線等設施，加強揚塵抑制作業。

今天上午雲林沿海地區風勢轉強，根據中央氣象數風力觀測，尤其麥寮、台西等鄉鎮，最大陣風達10級以上，中午11點多台西一處魚塭旁的舊鐵皮工寮，不敵強風屋頂被吹掀，所幸無人受傷。因時序入秋，受到颱風外圍環流及東北風影響濁水溪沿岸地表揚塵嚴重，今天上午已達空氣品質指標AQI橘色警示。

直到下午，雲林麥寮和崙背空氣品質監測站已達紫爆級數，其中麥寮站AQI更高達488幾快破表了，因AQI大於200須發布警訊，環境部也於下午約3時30分，對麥寮監測站方圓7公里的地區發出細胞廣播簡訊給測站周圍的居民，提醒當地居民盡量暫時不要外出，並加強健康防護。

雲林縣環保局長張喬維指出，已提前啟動應變措施，包括通知轄內144家砂石場、營建工地加強污染防制，同時也通知濁水溪沿岸各鄉鎮公所協助揚塵抑制，並同步加強環境清理及道路洗街作業，執行長度達110公里。

此外並通知轄內學校及社福機構，提醒做好長者、孩童及敏感族群的健康防護，後續將持續掌握氣象及空品變化，積極防制揚塵。

水利署第四河川分署也表示，因應颱風影響可能帶來濁水溪揚塵風險，除加強防汛整備外，針對濁水溪下游揚塵高風險潛勢區域佈設緊急應變措施，包含灑水線49.2公里、高揚程泵浦3台、霧砲車2台與灑水車9台等，將視現地狀況調整應變。

麥寮監測站測得AQI高達488紫爆，環境部下午對麥寮發出細胞簡訊，提醒民眾盡量不要出門，並做好健康防護。圖／截自環境部空品網頁
麥寮監測站測得AQI高達488紫爆，環境部下午對麥寮發出細胞簡訊，提醒民眾盡量不要出門，並做好健康防護。圖／截自環境部空品網頁

薔琵颱風逼近，濁水溪揚塵嚴重，環境部對麥寮地區發出細胞簡訊，提醒居民。水利署第四河川分署和雲林縣環保局也出動各種噴水車展開噴灌抑制揚塵危害鄰近鄉鎮。圖／四河分署提供
薔琵颱風逼近，濁水溪揚塵嚴重，環境部對麥寮地區發出細胞簡訊，提醒居民。水利署第四河川分署和雲林縣環保局也出動各種噴水車展開噴灌抑制揚塵危害鄰近鄉鎮。圖／四河分署提供

薔琵颱風 麥寮 細胞簡訊 環境部

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