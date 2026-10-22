薔琵強風造成麥寮AQI達488紫爆 環境部下午發出細胞簡訊提醒居民

薔琵颱風逼近，中央氣象署將於今天上午發布陸上颱風警報，根據觀測雲林沿海地區最大陣風甚至已達10級，已出現鐵皮屋頂遭吹掀等零星案件，而濁水溪沿岸地表揚塵，今早空氣品質指標AQI已達橘色警示，其中麥寮站到下午AQI更高達488達到紫爆階段，下午3時30分環境部對麥寮發出細胞簡訊，提醒民眾盡量不要出門，並做好健康防護。

薔琵颱風逼近，盡管尚未登陸，雲林沿海地區包括台西和麥寮一帶，風勢轉強，雲林縣環保局也已在今天上午提前通知濁水溪沿岸各鄉鎮公所，協助揚塵抑制，水利署第四河川分署也啟動49.2公里灑水線等設施，加強揚塵抑制作業。

今天上午雲林沿海地區風勢轉強，根據中央氣象數風力觀測，尤其麥寮、台西等鄉鎮，最大陣風達10級以上，中午11點多台西一處魚塭旁的舊鐵皮工寮，不敵強風屋頂被吹掀，所幸無人受傷。因時序入秋，受到颱風外圍環流及東北風影響濁水溪沿岸地表揚塵嚴重，今天上午已達空氣品質指標AQI橘色警示。

直到下午，雲林麥寮和崙背空氣品質監測站已達紫爆級數，其中麥寮站AQI更高達488幾快破表了，因AQI大於200須發布警訊，環境部也於下午約3時30分，對麥寮監測站方圓7公里的地區發出細胞廣播簡訊給測站周圍的居民，提醒當地居民盡量暫時不要外出，並加強健康防護。

雲林縣環保局長張喬維指出，已提前啟動應變措施，包括通知轄內144家砂石場、營建工地加強污染防制，同時也通知濁水溪沿岸各鄉鎮公所協助揚塵抑制，並同步加強環境清理及道路洗街作業，執行長度達110公里。

此外並通知轄內學校及社福機構，提醒做好長者、孩童及敏感族群的健康防護，後續將持續掌握氣象及空品變化，積極防制揚塵。

水利署第四河川分署也表示，因應颱風影響可能帶來濁水溪揚塵風險，除加強防汛整備外，針對濁水溪下游揚塵高風險潛勢區域佈設緊急應變措施，包含灑水線49.2公里、高揚程泵浦3台、霧砲車2台與灑水車9台等，將視現地狀況調整應變。

麥寮監測站測得AQI高達488紫爆，環境部下午對麥寮發出細胞簡訊，提醒民眾盡量不要出門，並做好健康防護。圖／截自環境部空品網頁