薔琵颱風海陸警發布 全台6縣市一級開設…交通景區多處停擺

中央氣象署今天上午11時30分發布中度颱風薔台陸上颱風警報。颱風中心目前位於鵝鑾鼻東南東方約490公里海面，預計23日至24日上午沿台灣東方海面北上。因導引氣流減弱及地形影響，23日傍晚起移速將減慢且不排除更貼近陸地，24日下午起始逐漸遠離。

中央災害應變中心指出，因應風雨威脅，各地方政府相繼提升應變層級，新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、屏東縣及花蓮縣等6縣市已達一級開設；台北市、基隆市及桃園市亦預計於傍晚升格一級。各地停止上班上課情形包括台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉、花蓮縣豐濱鄉下午起停班停課；桃園市復興區4所國小下午起停班停課；新竹縣4所國小則自下午4時起至明日連續停班停課。

截至今天下午4時，颱風已造成1人失蹤、7人受傷，另收到30件一般災情通報，其中22件仍持續處置中。山區安全管理方面，警政與國家公園單位已停止受理入山申請，勸阻2875人未入山；已入山之1600人中，仍有13件共33人正持續聯繫中。

受颱風影響，交通與觀光設施大規模暫停營運。海運部分，國際兩岸及國內航線共計9航線、54航次停航；空運方面，國際航線取消37架次，國內線取消118班次；公路與鐵道目前維持正常。全台共有8個觀光管理處、117處景點實施預警性封閉；太平山、墾丁等8處國家森林遊樂區即刻休園，內洞、阿里山等10處則於明日上午8時起預警性休園。此外，太平山蹦蹦車已停駛，烏來台車與阿里山林業鐵路亦將於明日上午8時起預警性停駛。