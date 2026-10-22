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薔琵逼近明放颱風假？北北基桃今晚8時宣布 謝國樑視察大武崙及愛四路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影

因應強烈颱風「薔琵」逼近北台灣，基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形，了解排水改善工程成果、抽水機具部署及社區自主防災措施，要求各單位落實防汛準備。今晚7時30分將於災害應變中心召開會議，並與北北桃三市共同研商明日停班停課事宜，預計晚間8時對外公布。

謝國樑表示，大武崙溪沿線過去是市府防汛重點區域，經過近年工程改善，排水條件已有提升，但面對颱風可能帶來的強風豪雨，仍不能掉以輕心。市府與第十河川分署及地方里長保持密切聯繫，持續監控水位及各地狀況，若有沙包需求，可透過里長或區公所提出，由公所協助調度及配送。

工務處長簡翊哲表示，大武崙溪治理及排水改善，已陸續完成消防局瓶頸段拓寬、周邊堤防加高、構築堤後排水系統及抽水井設施建置，以及大武崙溪順興橋至民樂橋段改善等四大工程。其中包含總長410公尺的子母溝改善，以及左右岸合計約570公尺的低水護岸整建，有效提升大武崙溪的通洪斷面與排水順暢度。

機具整備方面，工務處已於大武崙溪、愛四路及東四抽水站等地，預先部署7台移動式抽水機，其中3台由水利署第十河川分署支援，隨時可依現場狀況投入抽排水作業。

安樂區長汪海淙表示，區公所已通知各里調查沙包需求，截至中午初步清查約有300包，並陸續協調里長配送至各里。民眾可提供聯絡人及送達地點，若有明確需求位置，公所將盡力協助送達，提前做好防汛準備。

至於愛四路附近的排水問題，簡翊哲表示，在愛四路抽水站尚未完工前，市府先將排水路徑改道，並在於愛四路2號前施設新陰井，將排水路徑從原先的300公尺大幅縮短至72公尺，讓雨水能更快速地直接進入抽水站進行機械抽排至田寮河，以降低積淹水發生機率。

簡翊哲提醒，雖然潮位高度未達上次0808大滿潮，但夜間仍有滿潮狀況，民眾需多加留心滿潮時段，呼籲民眾需隨時關注河川潮位變化。

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形。記者游明煌／攝影

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