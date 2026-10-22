薔琵颱風來襲雨量達標 竹縣尖石後山4校今下午停課、明停班課

受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，新竹縣尖石鄉山區未來24小時預測累積雨量達200毫米停課標準。考量後山4校均為住宿型學校及家長接送需求，縣府宣布玉峰、石磊、秀巒及新光國小今天下午4時起停班停課，明日全天停止上班上課。

依中央氣象署預報，今天起受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，新竹以北地區有短暫陣雨，明、後兩天有局部大雨或豪雨發生機率。新竹縣長楊文科呼籲農漁民密切注意颱風動態，提前做好農作物、畜牧及養殖水產防災措施，進行防範或採收作業時也應以自身安全為優先。

農業處指出，目前正值收穫期的柿子等水果，應視成熟情形盡速採收；柑橘類等正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹支撐，避免落果或斷枝。二期稻作則應清除田間灌排水溝，避免豪雨積水；茶、咖啡及油茶等作物也應檢查支架及排水設施。

露天蔬菜若已具商品價值應盡速採收，尚未採收者可覆蓋紗網並加強固定；溫網室則應檢查塑膠布、固定帶、地錨鋼索及排水管線，強風來襲前緊閉門窗，並做好電箱、馬達等防水及防漏電措施。

畜牧場應檢查畜舍屋頂、門窗及排水設施，備妥飼料、飲水及發電設備燃料，確認發電機、抽水機與通風設備正常運作。養殖漁民則應巡視魚塭堤岸、進排水閘門及抽水設備，預留蓄洪空間；在港漁船應加強繫纜及固定船上設備，颱風期間避免冒險巡池或出海。

農業處表示，已通報各鄉鎮市公所及農漁民團體加強防颱，若發生災情，農漁民應主動向所在地公所通報，也可使用農業部「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝具有日期、定位及災損情形的照片保存證據，作為後續申請天然災害救助的佐證。