快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風來襲雨量達標 竹縣尖石後山4校今下午停課、明停班課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科呼籲農漁民密切注意颱風動態，提前做好農作物、畜牧及養殖水產防災措施，進行防範或採收作業時也應以自身安全為優先。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科呼籲農漁民密切注意颱風動態，提前做好農作物、畜牧及養殖水產防災措施，進行防範或採收作業時也應以自身安全為優先。圖／新竹縣政府提供

受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，新竹縣尖石鄉山區未來24小時預測累積雨量達200毫米停課標準。考量後山4校均為住宿型學校及家長接送需求，縣府宣布玉峰、石磊、秀巒及新光國小今天下午4時起停班停課，明日全天停止上班上課。

依中央氣象署預報，今天起受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，新竹以北地區有短暫陣雨，明、後兩天有局部大雨或豪雨發生機率。新竹縣長楊文科呼籲農漁民密切注意颱風動態，提前做好農作物、畜牧及養殖水產防災措施，進行防範或採收作業時也應以自身安全為優先。

農業處指出，目前正值收穫期的柿子等水果，應視成熟情形盡速採收；柑橘類等正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹支撐，避免落果或斷枝。二期稻作則應清除田間灌排水溝，避免豪雨積水；茶、咖啡及油茶等作物也應檢查支架及排水設施。

露天蔬菜若已具商品價值應盡速採收，尚未採收者可覆蓋紗網並加強固定；溫網室則應檢查塑膠布、固定帶、地錨鋼索及排水管線，強風來襲前緊閉門窗，並做好電箱、馬達等防水及防漏電措施。

畜牧場應檢查畜舍屋頂、門窗及排水設施，備妥飼料、飲水及發電設備燃料，確認發電機、抽水機與通風設備正常運作。養殖漁民則應巡視魚塭堤岸、進排水閘門及抽水設備，預留蓄洪空間；在港漁船應加強繫纜及固定船上設備，颱風期間避免冒險巡池或出海。

農業處表示，已通報各鄉鎮市公所及農漁民團體加強防颱，若發生災情，農漁民應主動向所在地公所通報，也可使用農業部「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝具有日期、定位及災損情形的照片保存證據，作為後續申請天然災害救助的佐證。

薔琵颱風 停課 停班

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣明天放颱風假？縣府今晚8點宣布 多項活動延期或取消

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

薔琵颱風來襲 高虹安視察竹市易淹水區防颱整備

薔琵颱風進逼 水利署加強警戒「這些降雨熱區」

相關新聞

強颱薔琵逼近估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

強烈颱風薔琵逼近中，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜下午表示，目前各海域全部納入警戒範圍，陸上警戒範圍除了原本宜蘭、花蓮、台東及恆春半島，新增台中、南投、高雄及屏東地區。隨著颱風未來向西北轉北北西進行，下一報（傍晚5點半）台灣本島有機會全部納入陸上警戒範圍。目前浪偏大，風力逐漸增強，今天下雨偏向北北基桃宜等地區，下午起到周六上半天降雨明顯。

薔琵逼近明放颱風假？北北基桃今晚8時宣布 謝國樑視察大武崙及愛四路

因應強烈颱風「薔琵」逼近北台灣，基隆市長謝國樑今天前往安樂區大武崙溪沿線以及仁愛區愛四路視察防颱整備情形，了解排水改善工程成果、抽水機具部署及社區自主防災措施，要求各單位落實防汛準備。今晚7時30分將於災害應變中心召開會議，並與北北桃三市共同研商明日停班停課事宜，預計晚間8時對外公布。

薔琵颱風來襲雨量達標 竹縣尖石後山4校今下午停課、明停班課

受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，新竹縣尖石鄉山區未來24小時預測累積雨量達200毫米停課標準。考量後山4校均為住宿型學校及家長接送需求，縣府宣布玉峰、石磊、秀巒及新光國小今天下午4時起停班停課，明日全天停止上班上課。

薔琵颱風最新風雨預測曝 18縣市達颱風假標準

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，全台、馬祖、澎湖未來都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午4時的風雨預測，18縣市達標。

薔琵強颱外圍風雨影響 桃園復興區後山4所小學下午停班停課

強烈颱風薔琵來襲，桃園市政府雖然雖然表示今天晚上才會宣布明天是否停班停課，不過原鄉復興區後山巴崚、三光、光華、高義四所國小今天下午1時起已起停止上班、上課；復興區立幼兒園華陵分班中午12時起仍照常上班，但是停止上課。

不斷更新／強颱薔琵來襲！23日是否放颱風假 22縣市停班停課資訊看這裡

強烈颱風薔琵步步逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風雲系非常扎實，目前暴風圈擴大到320公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。