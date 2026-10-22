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薔琵颱風最新風雨預測曝 18縣市達颱風假標準

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
明天風力預測。圖／擷取自中央氣象署網站
明天風力預測。圖／擷取自中央氣象署網站

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，全台、馬祖、澎湖未來都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午4時的風雨預測，18縣市達標。

根據中央氣象署今天下午4時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣。

風力預測方面，明天上午6時至明天中午12時達標地區有基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市濱海鄉鎮、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

薔琵颱風 颱風假

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