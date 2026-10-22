薔琵颱風來襲 高虹安視察竹市易淹水區防颱整備

薔琵颱風逼近，新竹市長高虹安今天視察工地、地下道及易淹水區域，確認施工設施加固、排水清淤及抽水設備運作情形，防範強風豪雨致災。

新竹市政府發布新聞稿表示，高虹安今天率竹市消防局、竹市府民政處、都市發展處、環保局及養護工程處等單位，前往北大路在建工程、台鐵北新竹站、太原地下道及果菜市場周邊側溝等4處視察防颱整備工作。

高虹安表示，已要求工程團隊落實工地防風安全管理，確認施工架、防護網、吊臂及工程圍籬等設施加固，避免強風吹落物品造成危險。

針對曾於大雨期間發生積淹水的台鐵北新竹站周邊，高虹安指出，已責成環保局及養工處加強側溝、排水溝渠巡查與清淤，確保排水順暢，降低積淹水風險。

高虹安表示，太原地下道為中華路一段與太原路間的重要交通節點，已確認抽水馬達運作正常，並檢查地下道積淹水自動警示柵欄系統功能。果菜市場周邊排水易受落葉及雜物阻塞，已透過工程改善擴大水溝通水斷面，並開啟溝內格欄，會同環保局完成側溝清淤及進水口雜物清除。

高虹安提醒，民眾應提前固定陽台盆栽、懸掛物等易受強風吹落物品，如有防汛需求，可至各區公所領取沙包或借用L型防水擋板，社區大樓也應視雨勢及早架設防水閘門。