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強颱薔琵逼近估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強颱薔琵陸警範圍擴大到高雄等7縣市。圖／擷取自中央氣象署網站
強颱薔琵陸警範圍擴大到高雄等7縣市。圖／擷取自中央氣象署網站

強烈颱風薔琵逼近中，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜下午表示，目前各海域全部納入警戒範圍，陸上警戒範圍除了原本宜蘭、花蓮、台東及恆春半島，新增台中、南投、高雄及屏東地區。隨著颱風未來向西北轉北北西進行，下一報（傍晚5點半）台灣本島有機會全部納入陸上警戒範圍。目前浪偏大，風力逐漸增強，今天下雨偏向北北基桃宜等地區，下午起到周六上半天降雨明顯。

林秉煜表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，預估明天下午來到台灣東方近海，明天晚上以緩慢速度接近台灣東北部近海，之後在周六白天再慢慢遠離台灣。與昨天預估相較颱風速度較慢，因為過去颱風移動相對偏西，北轉後則相對接近台灣，明天北上由於導引氣流弱，需觀察跟地形是否有交互影響，包括速度減弱、打轉滯留等，且會增加宜蓮、花蓮及北台灣降雨。

林秉煜表示，目前預估颱風薔琵路徑，明天下午2時在台灣東方近海，後天（24日）清晨2時距台灣最近，因北轉過程中尚未登陸但離台灣陸地很近，目前還沒有完全排除登陸的可能性。但颱風和東北季風共伴效應不會發生在台灣。

降雨方面，林秉煜表示，今天白天北台灣下雨明顯，但斷斷續續，晚上之後北台灣降雨範圍擴大，包括花蓮、宜蘭等下雨更明顯。周五白天北台灣降雨更明顯，北台灣、中部山區注意豪雨，北部及宜花可能豪雨以上。周五晚上到周六清晨，颱風仍然距離台灣很近，北台灣持續下雨之外，中部、南部山區及花蓮都要注意強降雨。

風力部分，明後兩天北海岸、宜蘭、中部沿海及蘭嶼綠島及恆春半島有12級以上陣風，

氣象署也指出，今明(22、23)兩天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪；基隆北海岸、中部以北、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島、澎湖、馬祖並有長浪發生，請避免前往海邊活動。

薔琵颱風 氣象署

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