颱風還沒來海水先灌進基地！ 台東香蘭靶場淹水、釋迦園受波及

薔琵颱風尚未登陸，外圍環流已使台東沿海掀起長浪。靠近太麻里溪出海口的空軍香蘭靶場今天凌晨遭大浪侵襲，海水越過消波塊及堤防灌入基地，造成跑道前端部分區域積水。軍方表示，因應颱風原已執行任務轉移為防災任務，人員與裝備均已撤離，營舍及裝備未受影響。

軍方指出，香蘭靶場位於海邊，地勢低窪，凌晨風浪增強後，海水越過消波塊及堤防湧入基地，所幸僅跑道前端部分區塊積水，未影響主要活動區域。正值國軍正義操演期間，相關人員及裝備已依防颱計畫完成轉移防災任務，操演未受影響。

香蘭靶場興建於1970年，主要提供志航基地飛官進行機場炸射訓練，是空軍轄下5處炸射訓練場中，唯一不進行實彈投射訓練的靶場。過去戰機進行高速俯衝及投射訓練後，相關電子儀器參數可同步傳回志航基地；目前則主要作為中科院及軍方無人機測評基地。

除了軍事基地受災，附近農地也受到波及。靶場旁有一條灌溉溝渠，疑因出水口遭沙石堵塞，海水及積水無法順利排出，反而流入一旁的釋迦園，讓農民憂心作物受損。

農民表示，釋迦若長時間泡水，恐影響植株生長，甚至造成植株死亡，更何況這次流入果園的水還混有海水，讓人相當擔心。一早便四處打電話求助，希望盡快排除積水問題，所幸最後由村長出動怪手，清除出水口的堵塞物，設法恢復排水。

靶場基地附近農地旁有一條灌溉溝渠，疑因出水口遭沙石堵塞，海水及積水無法順利排出，反而流入一旁的釋迦園，讓農民憂心作物受損。圖／民眾提供