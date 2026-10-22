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薔琵發威！ 苗縣竹南看板砸車、苑裡燈號桿斷折

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮真如路上有大型看板疑遭強風吹倒，不僅砸中停放路旁轎車，看板也倒落於道路上，影響交通通行，幸無人員受傷。圖／警方提供
竹南鎮真如路上有大型看板疑遭強風吹倒，不僅砸中停放路旁轎車，看板也倒落於道路上，影響交通通行，幸無人員受傷。圖／警方提供

薔琵颱風逼近台灣，帶來強風也持續發威！苗栗縣今早於苗栗市區甫發生倒塌選舉看板繩勒傷騎士意外，竹南、苑裡也陸續發生有大型看板砸車及紅綠燈桿被吹斷事件傳出；警方特提醒民眾應留意大型廣告看板、招牌及其他戶外設施的安全。

竹南分局於今（22）日上午11時許接獲報案，稱竹南鎮真如路上有大型看板疑遭強風吹倒，警方獲報後立即派員前往現場處理，發現有大型看板因強風吹倒，砸中停放路旁的自小客車，看板並倒落於道路上，影響交通通行，幸無人員受傷。

警方隨即通知車主到場，同時實施交通管制，另通知相關人員到場排除倒塌看板，以維護用路人安全及道路通行順暢。

另外，今天中午位於苑裡市區世界路與中正路口1支紅綠燈桿，燈桿下方原有鏽蝕跡象，不敵強風搖晃突斷裂，導致燈桿傾倒並壓在纜線上，垂掛在半空，目前員警也據報到場處理中。

警方提醒，近期如遇強風或天候不穩，民眾應留意大型廣告看板、招牌及其他戶外設施的安全，相關設置業者也應加強巡查及固定措施，避免因強風吹落而造成財物損失或危害公共安全。若發現設施倒塌或有掉落危險，請立即通報警方或相關主管機關，共同維護交通安全。

苑裡市區有紅綠燈桿不敵強風搖晃突斷裂，目前員警也據報到場處理中。圖／民眾提供
苑裡市區有紅綠燈桿不敵強風搖晃突斷裂，目前員警也據報到場處理中。圖／民眾提供

薔琵颱風 苗栗市

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