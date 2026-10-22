薔琵颱風逼近 台電動員7400人力待命防颱

強颱薔琵持續逼近，台電今天表示，已動員供電、發電、配電系統共7400名人力、3773輛車輛及4211台各式機具投入防颱準備，並針對部分易受災的山區及離島地區，提前派遣搶修人力與機具進駐。

台電今天透過新聞稿表示，預估北部、東北部迎風面地區及部分山區受颱風影響較明顯。台電已部署整合人力及設備資源，備妥跨區支援機制，加強各項防颱線路整備與巡視，並呼籲地方政府協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。

台電強調，面對颱風可能造成的停電災情，將嚴密監控各地風雨動態，必要時啟動跨區支援機制。此外，針對低窪地區，台電也完成相關防水措施、沙包布設及抽水設備測試。

台電呼籲，民眾務必檢查招牌、看板固定情形，移除容易被吹落的懸掛物；若發現電線掉落或外露，切勿自行靠近、碰觸，應立即通知台電。此外，針對易積水地區的地下室，建議及早於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水；依賴24小時維生設備的用戶，以及抽水站等重要防汛設施，應備妥自備發電機或不斷電設備。

台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電表示，若民眾遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度。