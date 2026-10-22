海陸警齊發！颱風薔琵來勢洶洶 蔣萬安：預估北投士林文山雨勢較大

颱風薔琵海陸警齊發，台北市長蔣萬安下午視察防颱整備情形時表示，預估雨勢較大地區包括北投、士林及文山區，今天起至週六是影響最顯著時間，呼籲民眾準備，市府嚴陣以待。

颱風薔琵逐漸接近，中央氣象署今天上午海陸警齊發，預估下午西半部多數縣市都會納入陸警範圍，未來陸警可能包含本島及澎湖、馬祖等地；愈晚雨勢愈明顯，北部與宜蘭山區慎防豪雨等級以上降雨。

蔣萬安下午赴辛亥生態公園視察地下滯洪池自動蓄水及智慧退水機制，並接受媒體聯訪。

蔣萬安表示，目前氣象團隊預測，受颱風影響雨勢較大地區包括北投、士林及文山區的山區，今天起至週六上午是影響最顯著時間，呼籲民眾把握時間準備。

蔣萬安說，北市各區都不敢大意、嚴陣以待，全面加強巡查各項排水設施，也要求加強穩固懸掛物、招牌，並一一視察，「該檢查要檢查，該落實要落實」，把所有整備工作做到位。

媒體詢問，選戰進入倒數，是否擔心外界質疑利用颱風假救選情。蔣萬安表示，身為市長最重要的職責，就是守護市民安全，確保各項整備工作落實到位。

記者追問，有些KTV已陸續被訂滿，是否會向民眾喊話待在家。蔣萬安回應，呼籲民眾不要輕忽颱風來襲，帶來的雨勢、風勢不容小覷，希望大家確保安全。北市府會預先部署人員、機具，加強戒備易淹水區域。

蔣萬安隨後聽取局處簡報，並進入地下室視察辛亥生態公園滯洪池及抽水機具，接著將前往視察雨水下水道清疏作業、捷運南環段工區防颱防汛整備情形，晚上再至北市災害應變中心主持薔琵颱風第1次工作會報。