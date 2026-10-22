不斷更新／強颱薔琵來襲！23日是否放颱風假 22縣市停班停課資訊看這裡

強烈颱風薔琵步步逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風雲系非常扎實，目前暴風圈擴大到320公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風影響最劇烈時間，是周五至周六上半天，周六下半天起，天氣由南向北陸續回穩。《聯合新聞網》為您整理颱風薔琵動向，即時更新全台22縣市颱風假資訊。

林秉煜表示，目前預估颱風薔琵路徑，明（23）日下午2時在台灣東方近海，後天（24日）清晨2時距台灣最近，因北轉過程中尚未登陸但離台灣陸地很近，目前還沒有完全排除登陸的可能性。但颱風和東北季風共伴效應不會發生在台灣。

降雨方面，林秉煜表示，今白天北台灣下雨明顯，入夜後北台灣降雨範圍擴大，包括花蓮、宜蘭等下雨更明顯。周五白天北台灣降雨更明顯，北台灣、中部山區注意豪雨，北部及宜花可能豪雨以上。周五晚上到周六清晨，颱風仍然距離台灣很近，北台灣持續下雨之外，中部、南部山區及花蓮都要注意強降雨。

風力部分，明後兩天北海岸、宜蘭、中部沿海及蘭嶼綠島及恆春半島有12級以上陣風。