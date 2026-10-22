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颱風薔琵接近　花蓮路樹遭吹倒壓損車輛、堰塞湖保全戶陸續撤離

中央社／ 花蓮縣22日電

颱風薔琵接近，花蓮刮起強陣風，新城鄉嘉里村有路樹連根拔起，壓損攤販及車輛。萬里溪堰塞湖影響區域，萬榮鄉下午3時起預防性撤離，鳳林鎮預計明天上午先撤離低窪區保全戶。

颱風薔琵海陸警齊發，花蓮昨天起刮起強風，位於新城鄉嘉里村嘉里三街一棵鳳凰木不敵強風遭連根拔起，波及鄰近檳榔攤及停放路邊的汽機車，所幸沒有造成人員受傷。

花蓮縣災害應變中心今天一級開設，要求各鄉鎮公所進行收容處所整備工作，備妥3日份民生物資；針對馬太鞍溪堰塞湖及萬里溪堰塞湖保全戶，督導光復、萬榮鄉及鳳林鎮公所做好撤離整備工作。

萬榮鄉長梁光明說，今天上午已下達撤離公告，收容處所已整備完成，預計下午3時起針對萬里溪堰塞湖保全戶、土石流潛勢溪保全戶實施預防性撤離。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙表示，防災物資、收容處所已整備完成，預計明天上午先撤離萬里溪保全戶低窪地區居民，其他非低窪地區待警戒發布後實施第二階段撤離。

太魯閣國家公園因應颱風封園，禁止進入生態保護區及管制區域，太管處盤點，目前山區共有13支隊伍共34人，已聯繫11隊29人勸導下山，還有2隊5人包含2名台灣人及3名香港人還在聯繫中。

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