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新北高灘地停車場下午4時起只出不進 晚間8時強制拖吊

中央社／ 新北22日電

颱風薔琵逼近，新北高灘地停車場今下午4時起車輛只出不進，並開放橫移門周邊道路紅黃線停車，晚間8時起強制拖吊停車場車輛。新北捷運4線風雨若達標將降速停駛。

新北市水利局表示，高灘地停車場今天下午4時起管制車輛只出不進，並同步開放橫移門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，晚間8時起強制拖吊未駛離高灘地停車場車輛。全市各橫移門、越堤道今晚9時起只出不進，晚間10時全部關閉。

水利局也呼籲，颱風期間請勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，避免發生危險。

新北捷運公司表示，已完成淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線4條路線防颱整備，並加強巡檢車站、軌道及機電設施，颱風期間將密切監控風雨變化，絕不冒險行駛。

其中，淡海輕軌及安坑輕軌遇瞬間風力達8級時，列車將降速至時速30公里；若10分鐘平均風力達6級，或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。此外，當軌道路段積水深度逾6公分，列車將不再駛入該區段，並視情況調整運轉方式。

至於環狀線及三鶯線，當瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至時速30公里，並於進站後暫停2分鐘觀察風勢；若風力持續未減緩，將安排旅客下車並暫停營運，確認安全後再恢復行駛。

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