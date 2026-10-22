快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風來襲 大雪山、八仙山國家森林遊樂區明預警性休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
薔琵颱風來襲，武陵國家森林遊樂區今天中午中午12時起預警性休園，大雪山、八仙山國家森林遊樂區明天預警性休園。圖／林業及自然保育署台中分署提供
薔琵颱風來襲，武陵國家森林遊樂區今天中午中午12時起預警性休園，大雪山、八仙山國家森林遊樂區明天預警性休園。圖／林業及自然保育署台中分署提供

中央氣象署昨天發布薔琵颱風海上颱風警報，預測明天最接近台灣，中部山區有局部大雨或豪雨的機率，考量山區天候與行車安全，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於明天預警性休園，另台中分署所轄谷關七雄、鳶嘴捎來、橫嶺山、德芙蘭等13條自然步道亦於明天起封閉。

武陵國家森林遊樂區配合武陵農場已於今天中午12時起預警性休園。東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所將視台中市政府是否停班課進行開休園。

林業保育署台中分署指出，考量森林遊樂區聯外道路較長，且各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌等災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。提醒民眾暫勿前往山區，隨時注意颱風動態，以避免危難發生。後續將視颱風警報解除，園區進行災害勘查及環境整備後，再行開園。

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風進逼 宜蘭太平山等森林園區、步道明午後預警性休園

颱風薔琵近 花蓮森林遊樂區等場域下午1時起休園

薔琵颱風逼近 武陵、福壽山農場10月22日中午起實施預警性休園

薔琵路徑西修！專家曝「風雨最劇烈時間點」 周六晨暴風圈恐籠罩全台

相關新聞

強颱薔琵來勢洶洶！最新風雨預測曝 17縣市達颱風假標準

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，全台、馬祖、澎湖未來都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，17縣市達標。

1張圖看薔琵全台風雨時程「不排除登陸」粉專：極可能在宜蘭或北海岸

秋颱薔琵來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於薔琵預計是具威力的大型颱風，加上會有東北季風加成風雨，全台各地，這次都會有一定的感受。

薔琵颱風來襲 大雪山、八仙山國家森林遊樂區明預警性休園

中央氣象署昨天發布薔琵颱風海上颱風警報，預測明天最接近台灣，中部山區有局部大雨或豪雨的機率，考量山區天候與行車安全，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於明天預警性休園，另台中分署所轄谷關七雄、鳶嘴捎來、橫嶺山、德芙蘭等13條自然步道亦於明天起封閉。

影／薔琵颱風未到樹先倒...台中西屯福星路口路樹倒塌

薔琵颱風逐漸逼近，風雨還沒正式來襲，台中已先傳出路樹倒塌。西屯區福星路與烈美街口今日中午一棵路樹受強陣風吹襲倒下，橫阻路口，所幸未造成人員傷亡及財物損失。台中市警察局第六分局西屯所員警到場後，合力將路樹移到路旁，迅速恢復通行，並提醒民眾颱風期間外出務必留意天候及路況。

北市18時疏散門及越堤坡道「只出不進」22時拖吊堤外停車場車輛

薔琵颱風逐漸接近，風雨最為猛烈的階段，預計落在23日至24日，北市今天18時起，全市疏散門及越堤坡道只出不進管制，內1、內2、基11及基11-1維持通行。

薔琵強颱逼近金門！小三通金廈航線今全日停航

強烈颱風薔琵逼近，金門防颱警戒升高！金門縣消防局表示，依現階段氣象情資研判，颱風外圍環流可能自明日下午逐漸影響金門，地區目前已出現較強陣風，考量颱風路徑仍有變數，消防局已提前啟動防颱整備，通報縣府各相關單位及鄉鎮公所備妥救災人力、機具與裝備；另外，金廈小三通航線則因應颱風影響，今天金門水頭往返廈門五通航線雙向全日停航，提醒旅客出發前確認航班資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。