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薔琵颱風來襲 大雪山、八仙山國家森林遊樂區明預警性休園
中央氣象署昨天發布薔琵颱風海上颱風警報，預測明天最接近台灣，中部山區有局部大雨或豪雨的機率，考量山區天候與行車安全，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於明天預警性休園，另台中分署所轄谷關七雄、鳶嘴捎來、橫嶺山、德芙蘭等13條自然步道亦於明天起封閉。
武陵國家森林遊樂區配合武陵農場已於今天中午12時起預警性休園。東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所將視台中市政府是否停班課進行開休園。
林業保育署台中分署指出，考量森林遊樂區聯外道路較長，且各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌等災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。提醒民眾暫勿前往山區，隨時注意颱風動態，以避免危難發生。後續將視颱風警報解除，園區進行災害勘查及環境整備後，再行開園。
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