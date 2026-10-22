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影／薔琵颱風未到樹先倒...台中西屯福星路口路樹倒塌
薔琵颱風逐漸逼近，風雨還沒正式來襲，台中已先傳出路樹倒塌。西屯區福星路與烈美街口今日中午一棵路樹受強陣風吹襲倒下，橫阻路口，所幸未造成人員傷亡及財物損失。台中市警察局第六分局西屯所員警到場後，合力將路樹移到路旁，迅速恢復通行，並提醒民眾颱風期間外出務必留意天候及路況。
第六警分局今天中午接獲通報，福星路與烈美街口有路樹倒塌，隨即派員到場處理。員警抵達後合力將倒塌路樹移置路旁，排除道路障礙，確保用路人通行安全，維持現場交通秩序，並通報權責單位到場後續處理。
氣象預報指出，薔琵颱風對台灣影響最大的時間在明（23）日至周六清晨。第六分局提醒，颱風期間天候不穩，民眾外出應留意天候變化及道路狀況，避免停留在行道樹、招牌、工地等潛在危險區域。警方也將持續執行勤務，適時應處突發狀況，維護轄區治安與交通安全。
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