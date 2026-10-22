北市18時疏散門及越堤坡道「只出不進」22時拖吊堤外停車場車輛

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北市18時疏散門及越堤坡道「只出不進」22時拖吊堤外停車場車輛
薔琵颱風逐漸接近，風雨最為猛烈的階段，預計落在23日至24日，北市今天18時起，全市疏散門及越堤坡道只出不進管制，內1、內2、基11及基11-1維持通行。
北市水利處表示，23日受到颱風或其外圍環流直接影響，北部與東北部降雨較為明顯，因此北市將於10月22日18時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制（內1、內2、基11、基11-1疏散門仍維持通行），請在河濱公園活動人員、車輛盡早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後，同日22時將開始拖離堤外停車場滯留車輛。
水利處指出，執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處罰1800至4800元，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。
最新疏散門啟閉情形可上網查詢(https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime)或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢(官方帳號LINE首頁下方/防災功能/其他資訊/台北市民眾水情資訊)。
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