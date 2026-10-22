薔琵強颱逼近金門！小三通金廈航線今全日停航

強烈颱風薔琵逼近，金門防颱警戒升高！金門縣消防局表示，依現階段氣象情資研判，颱風外圍環流可能自明日下午逐漸影響金門，地區目前已出現較強陣風，考量颱風路徑仍有變數，消防局已提前啟動防颱整備，通報縣府各相關單位及鄉鎮公所備妥救災人力、機具與裝備；另外，金廈小三通航線則因應颱風影響，今天金門水頭往返廈門五通航線雙向全日停航，提醒旅客出發前確認航班資訊。

依金門縣港務處小三通天候影響停航機制，金廈航線今天金門水頭往返廈門五通航線雙向全日停航，旅客搭船前應先向船公司確認航班，相關疑問可洽金門縣港務處，電話082-329538。

根據中央氣象署最新颱風資訊，第29號颱風薔琵（CHAMPI）目前為強烈颱風，中心位於北緯20.7度、東經125.6度，以每小時15至20公里速度向西北轉北北西移動，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。

消防局指出，依目前預報路徑，薔琵對金門的影響可能較台灣本島輕微，但颱風路徑及後續天氣變化仍存在不確定性，不能掉以輕心。消防局已通報工務處、產業發展處、城鄉發展處、觀光處、林務所、台電、中華電信及各鄉鎮公所等防災單位，提前整備救災人員、機具及相關資源，並要求所屬消防分隊全面檢查防救災裝備器材，確保颱風來襲時能迅速投入應變。

消防局表示，將依歷年颱風應變經驗及縣長陳福海指示，持續落實減災、整備及應變工作，協調各單位檢視防救災機制、妥善配置救災能量，力求在颱風影響金門前完成各項準備。

面對可能增強的風勢，消防局呼籲民眾把握颱風影響前的時間，及早修剪樹木枝幹，固定廣告招牌、陽台盆栽及其他容易被強風吹落的物品；建築工地也應加強鷹架、大型工程帆布等設施的固定與防護，降低強風造成的損害。

此外，颱風逐漸接近，金門沿海可能出現長浪，民眾應暫停水域遊憩活動，避免前往海邊觀浪或從事海域活動，海上作業船隻也應密切注意海象變化，做好安全措施。

消防局提醒，颱風期間請民眾隨時留意氣象資訊及縣府公告，切勿擅闖公告管制的山區、湖庫、港區及海岸，避免發生意外，也不要因一時疏忽而觸法受罰。消防局將持續掌握颱風動態與各項災情情資，整合救災資源，全力做好防颱及災害應變工作。

金門縣消防局研判，颱風外圍環流可能自明日下午逐漸影響金門，地區目前已出現較強陣風，消防局進行裝備整備。圖／金門縣消防局提供