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薔琵颱風海陸警齊發！宜花一級開設 綠島蘭嶼今午後停班課

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
薔琵颱風海陸警齊發，宜花一級開設，綠島蘭嶼今天午後停班課。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風海陸警齊發，宜花一級開設，綠島蘭嶼今天午後停班課。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風持續逼近，中央氣象署今天上午11時30分正式發布陸上颱風警報。中央災害應變中心召開第二次工作會報，因應颱風威脅，各地方政府相繼提升應變層級，其中宜蘭縣與花蓮縣已率先成立一級災害應變中心，全力展開防颱整備。台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉自今下午起停止上班及上課。

氣象情資顯示，薔琵颱風中心目前位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面上，正持續向西北移動。預估23日至24日上午，颱風將沿臺灣東方海面北上；受導引氣流減弱及地形影響，23日傍晚起移速將放慢，且不排除路徑更靠近臺灣陸地，預計24日下午起才會逐漸遠離，東半部及北部地區須嚴防強風豪雨。

因應颱風逼近，全台地方應變中心開設情形如下，一級開設：宜蘭縣、花蓮縣等2縣市；二級開設：新北市、新竹市、基隆市、宜蘭縣等4縣市；三級開設：台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣及屏東縣等7縣市。停班停課部分，台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉自今天下午起停止上班及上課。

受颱風影響，交通與觀光景點採取預警性限制措施，海運部分，國際兩岸航線停航4航線、34航次；國內航線停航4航線、10航次（含基隆—馬祖、高雄—馬公、富岡—綠島及富岡—蘭嶼）。

空運部分，國際兩岸航線已取消29架次，國內航線已取消80班次；公路與鐵道部分，目前全線正常通行與營運。觀光景點包括東北角、東管處、北觀處等7個國家風景區管理處，今日共預警性封閉44處據點。中央災害應變中心提醒民眾，颱風影響期間應避免前往沿海及山區活動，並密切關注最新氣象與交通動態。

薔琵颱風

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